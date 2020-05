Największe klapy i najbardziej opłacalne filmy MCU. Uszeregowano wszystkie 23 produkcje

Choć budżety poszczególnych filmów Marvel Studios nie są do końca pewne, to jednak na podstawie dostępnych informacji oraz własnych szacunków analitycy portalu The Numbers postanowili przygotować zestawienie najbardziej opłacalnych produkcji Marvel Cinematic Universe. Po zsumowaniu kosztów produkcji i przychodów każdego filmu, uszeregowano je od tego, który się nie zwrócił, po te, które zwróciły się w największym stopniu. Sprawdźcie, czy wasza intuicja trafnie przewidywała miejsce kolejnych tytułów i czy zgadliście czołową trójkę.

1. Spider-Man: Daleko od domu

Zwrot inwestycji: 605,76 proc.



2. Avengers: Koniec gry

Zwrot inwestycji: 599,45 proc.



3. Avengers: Wojna bez granic

Zwrot inwestycji: 582,79 proc.



4. Czarna Pantera

Zwrot inwestycji: 573,46 proc.



5. Avengers

Zwrot inwestycji: 573,38 proc.



6. Kapitan Marvel

Zwrot inwestycji: 545,56 proc.



7. Iron Man 3

Zwrot inwestycji: 507,7 proc.



8. Spider-Man: Homecoming

Zwrot inwestycji: 402,95 proc.



9. Ant-Man i Osa

Zwrot inwestycji: 379,34 proc.



10. Thor: Ragnarok

Zwrot inwestycji: 374,42 proc.



11. Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów

Zwrot inwestycji: 361,31 proc.



12. Strażnicy Galaktyki

Zwrot inwestycji: 354,57 proc.



13. Strażnicy Galaktyki vol. 2

Zwrot inwestycji: 334,56 proc.



14. Thor: Mroczny świat

Zwrot inwestycji: 329,74 proc.



15. Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz

Zwrot inwestycji: 320,24 proc.



16. Doktor Strange

Zwrot inwestycji: 309,94 proc.



17. Ant-Man

Zwrot inwestycji: 299,12 proc.



18. Avengers: Czas Ultrona

Zwrot inwestycji: 282,49 proc.



19. Iron Man 2

Zwrot inwestycji: 265,39 proc.



20. Iron Man

Zwrot inwestycji: 214,61 proc.



21. Thor

Zwrot inwestycji: 199,55 proc.



22. Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie

Zwrot inwestycji: 164,69 proc.



23. The Incredible Hulk

Zwrot inwestycji: 93,14 proc.

