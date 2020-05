„Ślub od pierwszego wejrzenia”. Ekspertka o krytyce Adama i jego relacji z Asią

„Ślub od pierwszego wejrzenia” bazuje na prostym formacie, według którego para zupełnie obcych sobie ludzi musi się pobrać. Poznają się dopiero w Urzędzie Stanu Cywilnego. Uczestników dobiera do siebie zespół ekspertów. W piątek 22 maja telewizja TVN7 wyemitowała finałowy odcinek czwartej edycji programu, w którym dowiedzieliśmy się czy pary postanowiły pozostać w związkach małżeńskich.

Adam ani razu nie skontaktował się z żoną

Sporo emocji wśród widzów wywołał związek Asi i Adama. Para od początku miała problemy ze wzajemnymi kontaktami. W finałowym odcinku Asia stwierdziła, że miesiąc to był za krótki czas na poznanie drugiego człowieka, dlatego chce pozostać w związku małżeńskim. Niestety Adam nie podzielał zdania żony i ogłosił, że chce rozwodu. Jednocześnie zadeklarował, że chce utrzymać kontakt z Joanną. Kiedy po miesiącu uczestników odwiedził jeden z ekspertów – Piotr Mosak – okazało się, że sytuacja w ich związku zupełnie się zmieniła. Okazało się, że Adam Miciak ani razu nie skontaktował się z żoną, tym samym nie dotrzymał danego słowa. – Moje życie nagle zmieniło się o 180 stopni dwa dni po finałowym odcinku programu – powiedział uczestnik programu. Nie zdradził jednak żadnych szczegółów. Asia nie kryła zażenowania sytuacją. Ostro komentowała słowa męża z programu. – Zranić może mnie nie zranił. On mnie po prostu oszukał i tyle – powiedziała Joanna Lazar.

„Telewizja pokaże to, co chce pokazać”

Po emisji programu na Adama Miciaka spadła fala hejtu. Na facebookowym profilu programu TVN7 roi się od krytycznych komentarzy pod jego adresem. Uczestnik programu postanowił odpowiedzieć fanom show za pośrednictwem Instagrama. Przy okazji zasugerował, że jeden z ekspertów z programu miał go zachęcać do zainicjowania stosunku seksualnego z żoną. „Emocje was nie opuszczają, tak jak nie opuszcza mnie ochota powiedzieć wszystkiego, jak to wygląda poza kamerami. Rozumiem, że oceniacie to, co pokazała telewizja, lecz szkoda, że nie pokazali wszystkiego. Ciekaw jestem, jak byście mnie oceniali, gdybym słuchał rad jednego z ekspertów i potraktował Asię, tak jak mi doradził” – napisał Miciak w mediach społecznościowych. „Pytacie, jak to możliwe, że dostałem się przez tyle castingów... Sam nie wiem, gdyż jednego z ekspertów poznałem dopiero w dniu decyzji, także sami sobie możecie odpowiedzieć na to pytanie. Pamiętajcie, że telewizja pokaże to, co chce pokazać, bo wiadomo, show musi zarobić, a gdy jest nudno, to trzeba zrobić, aby były fajerwerki. Pozdrawiam wszystkich hejterów oraz tych, co mile słowo napiszą na priv” – dodał.

Co na to ekspertka?

Za pośrednictwem Instagrama do sprawy odniosła się jedna z ekspertek z programu – Magdalena Chorzewska, psycholog i psychoterapeutka. – Nie chciałabym się wypowiadać na ten temat, bo za reakcje widzów nie jesteśmy odpowiedzialni. Natomiast rzeczywiście Adam pokazał w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" pewne zachowania, które w opinii wielu ludzi, nie były w porządku wobec Joasi – oceniła Chorzewska pytana o falę krytycznych komentarzy, która spadła na Adama po emisji programu.

Psycholog przyznała, że zarówno, ona, jak i pozostali eksperci nie mają wpływu na zachowanie uczestników programu. – My dajemy ludziom szansę i łączymy ludzi, ale to, w jaki sposób oni się zachowują, to dla nas trochę nie do przewidzenia. Adam i Asia teoretycznie byli dobrze dobrani. Czegoś tam zabrakło w ich relacji. Na pewno zabrakło dobrej woli ze strony Adama, na pewno zabrakło pewnych aspektów, które pomimo wszystko gdzieś powinny wystąpić w tej relacji z szacunku do siebie – wyjaśniła Chorzewska.

