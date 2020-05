Gwiazda „Plebanii” i „Klanu” ujawniła, ile wynosi jej emerytura. „Ta kupka niknie w oczach”

Pandemia koronawirusa odcisnęła swoje piętno na wielu branżach. Odczuli to również artyści, ponieważ zamknięto teatry, a plany filmowe i serialowe wstrzymały na pewien czas działalność. Pojawiły się głosy aktorów, którzy wprost mówili o tym, że stracili źródło utrzymania. – Głupio mi jest, jak koledzy, którzy zarabiali miliony, mówią, że nie będą mieli co włożyć do garnka. To wstyd. Kiedyś nam ministerstwo wyznaczało, jaką gażę mamy mieć, ile zarobić. Jak się wyrobiło limit filmów, to do ministerstwa pisałam, czy mogę więcej zarabiać. A teraz są bajeczne sumy, zupełnie nie wiadomo skąd, i to dla ludzi, którzy naprawdę niewiele zasłużyli, dla amatorów – powiedziała Katarzyna Łaniewska w rozmowie z „Super Expressem”.

Aktorka, którą widzowie z pewnością kojarzą m.in. z filmu „Kogel mogel” i serialu „Klan” oraz „Plebania”, opowiedziała także o swojej sytuacji finansowej. – W swoich latach wysługi za 60 lat pracy dostawałam 860 zł emerytury. To była moje pierwsza emerytura. Potem zrobiło się 900 coś tam. Na dzień dzisiejszy emerytury moje i moich kolegów wynoszą dwa tysiące złotych z kawałeczkiem – stwierdziła. W wywiadzie dla „Super Expressu” Katarzyna Łaniewska zwróciła również uwagę na charakter pracy zawodowej artysty, kiedy to nie zawsze pojawiają się artystyczne propozycje. – Zarabiałam oczywiście, ale jak się zarabia, to się odkłada, a potem się nie zarabia i nie ma co odłożyć, więc ta kupka niknie w oczach – stwierdziła aktorka.

