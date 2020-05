Najmłodsza uczestniczka „Ślubu od pierwszego wejrzenia” będzie mamą

„Ślub od pierwszego wejrzenia” to program duńskiej telewizji, który bazuje na prostym formacie, według którego para zupełnie obcych sobie ludzi musi się pobrać. Poznają się dopiero w Urzędzie Stanu Cywilnego. Uczestników dobiera do siebie zespół ekspertów. W piątek 22 maja telewizja TVN7 wyemitowała finałowy odcinek czwartej edycji programu, w którym dowiedzieliśmy się czy pary postanowiły pozostać w związkach małżeńskich.

Oliwia Ciesiółka to najmłodsza uczestniczka tej edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Ma 24 lata i mieszkała w Gdańsku. Studiowała na Politechnice Gdańskiej, gdzie m.in. brała udział w wyborach najpiękniejszej studentki. Oliwia i 29-letni Łukasz z Katowic przypadli sobie do gustu już na ślubnym kobiercu. Uczestnicy programu w czasie podróży poślubnej zachowywali się jak zakochana para.

„Pierwszy mąż jak pierwszy naleśnik”

W finałowym odcinku programu postanowili zostać w małżeństwie. I jak się okazuje, po roku nadal są parą. „Kiedyś usłyszałam, że pierwszy mąż jest jak pierwszy naleśnik. Wystarczy porządnie rozgrzać patelnię, zachować umiar, odpowiednie proporcje i dołożyć do tego sporo cierpliwości. Pierwszy »naleśnik« wyszedł za*****ce.Ten chłop wprowadził do mojego życia tyle ciepła i szczęścia” – tymi słowami Oliwia Ciesiółka opisała swojego męża. „Mógłbym pod tym zdjęciem napisać cały poemat na Twój temat, o tym jak bardzo mi na Tobie zależy i jak wiele zmieniłaś w moim życiu, ale żadne słowa nie oddadzą tego jak ważna dla mnie jesteś. Dziękuję Ci za każdą wspólnie spędzoną chwilę, a to wszystko dopiero początek, bo przed nami coś wspaniałego i mimo, że na początku będzie malutkie to dla nas będzie całym światem” – dodał Łukasz Kuchta.

Ostatnie słowa napisane przez Łukasza wywołały sporo spekulacji. W minioną sobotę para miała gościć w „Dzień dobry TVN”. Do telewizyjnego studia jednak nie dotarli. Dorota Wellmann przekazała, że Oliwia jest już na sali porodowej. Tym samym potwierdziły się plotki, że uczestnicy Ślubu od pierwszego wejrzenia spodziewają się dziecka.