Katarzyna Dowbor reklamuje produkt na pasożyty? „Nie dajcie się nabrać”

„W internecie pojawiły się reklamy produktu Germitox na pozbycie się pasożytów z organizmu. W tych reklamach bezprawnie wykorzystano mój wizerunek i nazwisko” – poinformowała we wpisie na Instagramie Katarzyna Dowbor. Prowadząca „Nasz nowy dom” dodała, że nigdy nie reklamowała żadnego produktu na pasożyty oraz nie udzielała wywiadów na temat dotyczący tego typu środków. „Przestrzegam was przed kupowaniem preparatów niewiadomego pochodzenia. Mogą być niebezpieczne dla Waszego zdrowia” – zaapelowała do internautów dodając, że wyciągnie konsekwencje prawne wobec oszustów bezprawnie korzystających z jej wizerunku.

Nie tylko Dowbor

Przypomnijmy, Katarzyna Dowbor nie jest pierwszą gwiazdą, której wizerunek próbują wykorzystywać oszuści. O podobnych sytuacjach informowali w przeszłości m.in. Kuba Wojewódzki, Małgorzata Rozenek-Majdan czy Anna Mucha. „Kochane, kilka z was otrzymało na Instagramie informację, że reklamuję dodatek do diety. Kochani, błagam was, nie wierzcie w to. To jest oszustwo i nie wierzcie w to, że ja wam wciskam jakieś suplementy. Nie bierzcie do ust czegoś, czego wcześniej nie sprawdziliście, co nie jest zdrowe i bezpieczne. Przede wszystkim nie wierzcie w to, że ja wam wciskam tego typu kity, nie wciskam!” – mówiła Mucha w nagraniu zamieszczonym w lipcu ubiegłego roku na InstaStory.

