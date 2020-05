Ma jedną z najpiękniejszych twarzy na świecie. Wygrała „Ameryka Express”

Program „Ameryka Express” jest emitowany na antenie stacji TVN. Zasady show są dość proste. Osiem par złożonych z celebrytów oraz ich bliskich wyrusza w wyścig po Ameryce Południowej. Uczestnicy mają przy sobie jednego dolara dziennie na osobę i to, co spakowali do plecaków. Na miejscu sami muszą zorganizować wyżywienie, nocleg oraz transport. Para, która dotrze jako ostatnia do wyznaczonego w danym odcinku celu jest eliminowana.

W środę 27 maja stacja TVN wyemitowała finałowy odcinek drugiej edycji programu. Do rywalizacji stanęli: Paweł Deląg i Dariusz Lipka, bracia Grzegorz i Rafał Collins oraz Karolina Pisarek i Marta Gajewska-Komorowska. Do ścisłego finału dostały się dwie ostatnie pary, które najpierw rywalizowały o złoty amulet wart 30 tys. złotych a następnie miały jak najszybciej dotrzeć na metę w Kartagenie, gdzie czekała na nich prowadząca program Daria Ładocha. Jako pierwsze na metę dotarły uważane za faworytki Karolina Pisarek i Marta Gajewska-Komorowska. Uczestniczki programu zadeklarowały, że część wygranej przeznaczą na fundację prowadzoną przez rywali w programie - braci Collins.

Kim jest Karolina Pisarek?

O Karolinie Pisarek stało się głośno za sprawą udziału w piątej edycji show TVN-u „Top model”. Mimo, że uczestniczka nie wygrała programu, zdobyła ogromną popularność. Od tego czasu jej kariera nabrała tempa. Jej twarz pojawiła się na okładkach wielu pism modowych, w tym zagranicznych tytułów takich jak "Harpers Bazaar" czy "Shape". Jesienią 2018 roku Karolina Pisarek zadebiutowała na wybiegu podczas Fashion Week w Miami. Fashion TV wyróżniło ją nagrodą Modelki Roku. Na swoim koncie ma tysiące sesji zdjęciowych i wiele kontraktów reklamowych. Została także doceniona przez twórców rankingu najpiękniejszych twarzy świata firmę TC CANDLER. Polka zajęła 50. miejsce i tym samym wyprzedziła min. Sophie Turner, Natalie Portman czy Selenę Gomez.



Karolina Pisarek przyznała w jednym z wywiadów, że ma zdiagnozowaną niedoczynność tarczycy. Choroba sprawiła, że modelka, by utrzymać wagę, musi w bardzo szczegółowy sposób kontrolować to, jakie produkty spożywa.

