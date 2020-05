Henry Cavill wróci w roli Supermana. I to nie tylko w „Snyder Cut”

Być może podobne nagłówki widzieliście już przy okazji informacji o reżyserskiej wersji „Ligi Sprawiedliwości”, tzw. „Snyder Cut”. Nikt tu jednak nie chce nikogo oszukać i zaznaczamy, że mówiąc o powrocie Cavilla – Supermana, mamy na myśli całkowicie nowy film. Jak pisał w środę 27 listopada magazyn „Variety”, 37-letni aktor ma zagrać Klatka Kenta również w kolejnym filmie o tej postaci. Do tej pory widzieliśmy go w „Człowieku ze stali” z 20136 roku, „Batman v Superman: Świt sprawiedliwości” z 2016 roku i „Lidze Sprawiedliwości” z roku 2017. Sam aktor nie skomentował jeszcze doniesień portalu, jednak w listopadzie 2019 roku zapewniał, że „płaszcz wciąż wisi w szafie, nadal należy do mnie”.

Henry Cavill urodził się 5 maja 1983 roku w New Jersey w USA. Jest jednym z piątki dzieci Marianne Cavill i Colina Cavilla. Debiutował na dużym ekranie w filmie „Laguna” w 2001 roku. Zaledwie rok później premierę kinową miał film z nim na podstawie powieści Aleksandra Dumasa „Hrabia Monte Christo” . Później Cavill pojawił się także w produkcjach telewizyjnych, w tym m.in. w serialu BBC „Inspektor Lynley Mysteries” czy dramacie „Do widzenia anie Chips” . Jego kolejne role to wcielenie się w postać myśliwego w adaptacji baśni „Czerwony Kapurek” czy postać księcia Suffolk Charlesa Brandona w serialu „Dynastia Tudorów” . Jego kariera długo nie wróżyła, by kiedykolwiek miał zacząć grać główne role w wielkich kasowych hitach. Cavill bezskutecznie brał udział w castingach do filmów „Superman: Powrót” (2006), „Casino Royale” (2006), „Mroczny rycerz” (2008) i „Zmierzch” (2008). Nie wybrano go jednak na gwiazdę żadnej z tych produkcji i znalazł się w magazynie „Empire” jako „najbardziej pechowy człowiek w Hollywood” .