Fala protestów w USA. Lady Gaga uderza w Donalda Trumpa: Jest głupcem i rasistą

„Mam wiele do powiedzenia na ten temat, ale pierwsze o czym chcę powiedzieć to to, że boję się powiedzieć cokolwiek, co wzbudzi dalszy gniew, chociaż te emocje są uzasadnione. Nie chcę przyczynić się do większej przemocy, chcę pomóc opracować rozwiązanie. Jestem oburzona śmiercią George'a Floyda, jak i wielu innych czarnych istnień, które zostały nam odebrane w tym kraju w ciągu setek lat, w wyniku rasizmu i skorumpowanego systemu, który go popiera" – napisała Lady Gaga na Instagramie.

Wokalistka nie szczędziła słów krytyki prezydentowi Stanów Zjednoczonych. „Od dawna wiemy, że poniósł porażkę. Sprawuje najpotężniejszy urząd na świecie, a oferuje jedynie ignorancję i uprzedzenia (…). Od czasu, gdy objął swój urząd, pokazał, że jest głupcem i rasistą. On napędza system, który jest zakorzeniony w rasizmie, a którego skutki wszyscy możemy teraz zobaczyć. Czas na zmianę” – oceniła. Lady Gaga w dalszej części wpisu wezwała „ludzi, by rozmawiali ze sobą, delikatnie i z pasją, inspirując się wzajemnie”. „Musimy okazać swoją miłość i wsparcie czarnej społeczności Ameryki” – dodała.

Fala protestów w USA

Protesty po zabiciu czarnoskórego George'a Floyda przez białego policjanta Dereka Chauvina objęły już kilkadziesiąt amerykańskich miast. Wiele z tych wydarzeń pokojowych za dnia, przeradza się w akty wandalizmu, plądrowanie i walki z policją w nocy. W związku z tym w wielu miejscach zdecydowano się wprowadzić godzinę policyjną. Protestujący domagają się zarzutów zabójstwa dla wszystkich czterech policjantów uczestniczących w tragicznym zatrzymaniu Floyda. Jak dotąd oskarżono jedynie tego, który przez osiem minut klęczał na szyi zatrzymanego, prawdopodobnie przyczyniając się do jego śmierci. Protestujący uważają jednak, że powinien być oskarżany o zabójstwo pierwszego, a nie trzeciego stopnia.