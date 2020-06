Margaret bojkotuje TVP? Publiczny nadawca wydał oświadczenie

11. edycja „The Voice of Poland” ma powrócić na antenę Telewizji Polskiej już jesienią. Wciąż nie podano jednak nazwisk gwiazd, które będą oceniać artystów, którym marzy się muzyczna kariera. Jedna z fanek Margaret za pośrednictwem mediów społecznościowych zapytała artystkę, czy ponownie zasiądzie w fotelu trenera. „Niestety nie, szkoda bo The Voice of Poland kocham, no ale niestety jest w TVP, wiec sobie odpuszczę” – napisała wokalistka.

Oświadczenie TVP

Telewizja Polska opublikowała oświadczenie w sprawie. „W związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami, dotyczącymi ustalania składu jury programu »The Voice of Poland« TVP informuje, że w celu zapewnienia jak największej atrakcyjności formatu skład ten jest modyfikowany co sezon” – czytamy. W dalszej części oświadczenia poinformowano, że „udział pani Margaret nie był planowany w najnowszej edycji »VoP«”. Publiczny nadawca przekazał także, że pełna lista członków jury 11. edycji „The Voice of Poland” zostanie ujawniona w najbliższym czasie.