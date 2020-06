Anja Rubik krytykuje misję SpaceX i NASA. „Miliardy dolarów, aby zadowolić ego”

W sobotę 30 maja NASA i SpaceX wspólnie udało się wysłać w kosmos dwóch amerykańskich astronautów, którzy dotarli na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Start Falcon 9 na żywo oglądały miliony osób na całym świecie. Nie wszyscy podzielają jednak zachwyt nad tym osiągnięciem techniki. Wyjątkowo krytyczna wobec całej akcji jest Anja Rubik. „Miliardy dolarów, aby zadowolić ego! Podczas gdy nasza planeta i my walczymy! Ciągły brak pieniędzy na ochronę przyrody, na nowe, bardziej ekologiczne rozwiązania, na ocalenie gatunków na naszej planecie” - napisała modelka na swoim profilu na Instagramie. „Wydajmy miliardy w kosmosie, by szukać planu B, bo spieprzyliśmy naszą planetę i nudno jest próbować ją ocalić” - dodała Rubik.

Pierwsza w historii misja wykonana przez komercyjnego operatora

Misja Demo-2 wykonywana przez SpaceX, jest pierwszym tego typu lotem od zakończenia programu promów kosmicznych w 2011 roku. Od ostatniej misji Space Transportation System (STS), po której zakończono użytkowanie wahadłowców, wszystkie loty załogowe odbywały się wyłącznie z terytoriów Kazachstanu i Chin. Również amerykańscy i europejscy astronauci dostawali się na Międzynarodową Stację Kosmiczną za pomocą rosyjskiego systemu Sojuz.

Niezwykłe w misji jest także to, że po raz pierwszy w historii została wykonana przez komercyjnego operatora – firmę SpaceX. Współpraca NASA z firmą Elona Muska, nie jest niczym nowym, to SpaceX jest bowiem głównym wykonawcą lotów zaopatrzeniowych na Międzynarodową Stację Kosmiczną, ale to pierwszy raz, gdy rządowa agencja powierzy życie astronautów w komercyjne ręce. Kapsuła Dragon 2, która została wyniesiona na orbitę przez rakietę Falcon 9, jest ulepszoną i przystosowaną do transportu załogi wersją kapsuły Dragon, która odbyła kilkadziesiąt lotów zaopatrzeniowych na ISS. Misja jest 85 startem rakiety Falcon 9, z czego ósmym w tym roku. Po wykonaniu misji podjęta została także 52 próba, udana lądowania głównego modułu rakiety na platformie morskiej o nazwie „Of Course I Still Love You”.

Na Międzynarodową Stację Kosmiczną dolecieli Doug Hurley i Robert Behnken. Hurley był także członkiem załogi ostatniej misji promu kosmicznego Atlantis, który zakończył program lotów załogowych.