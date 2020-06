Bohosiewicz wyśmiała klientki z nadwagą? „Ale żenada”

Maja Bohosiewicz znana jest z ról w produkcjach takich jak „Za marzenia”, „Na dobre i na złe” czy „M jak miłość”. Chociaż aktorka nie dorównuje popularnością swojej starszej siostrze Sonii, to stara się rozwijać na wielu płaszczyznach. Od 2018 roku prowadzi firmę odzieżową „Le Collet”, którą skrytykowała ostatnio Natalia Krawczyk. Blogerka zarzucała marce, że ceny ubrań są wygórowane i nie wiadomo, skąd pochodzą materiały oraz czy ubrania na pewno są szyte w Polsce. Krawczyk powoływała się również na opinie klientek Bohosiewicz, które uskarżały się na słabą jakość produktów twierdząc, że np. w spodniach już po kilku godzinach noszenia robią się dziury.

„Taka duża szwalnia, a takie duże dziury”

Co na to sama zainteresowana? Bohosiewicz zapowiedziała, że zgłosiła swoją sprawę swojemu prawnikowi, a Krawczyk może spodziewać się pozwu. Jak podaje radiozet.pl, aktorka nagrała także InstaStory, na którym razem z koleżanką nawiązała do zarzutów blogerki. – Taka duża szwalnia, a takie duże dziury. Asia, my ci to może zszyjemy? – śmiała się gwiazda. – Może to nie jest problem dużej szwalni, a dużej nogi? Duża noga, duża dziura – ironizowała jej znajoma.