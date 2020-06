Szukacie dobrych komedii? Te filmy warto obejrzeć na Netfliksie

Od produkcji oryginalnych Netfliksa, po hity kinowe. Niektóre komedie polecane przez dziennikarzy portalu „Collider” pochodzą z lat 90., inne to najnowsze produkcje. Sprawdźcie, czy znajdziecie coś dla siebie.

„Pusty i głupi gest”

Doug Kenney, współzałożyciel magazynu „National Lampoon”, miał w życiu lepsze i gorsze chwile, ale zbudował komediowe imperium oraz wywarł wielki wpływ na popkulturę lat 70.



„Swatamy swoich szefów”

Dwójka przepracowanych i słabo opłacanych asystentów opracowuje plan zneutralizowania uprzykrzających im życie przełożonych: postanawiają umówić ich na randkę.



„Gorzka Siedemnastka”

Nadine nie jest szczęśliwą nastolatką. Los dziewczyny staje się jeszcze bardziej nieznośny, gdy starszy brat zostaje chłopakiem jej najlepszej przyjaciółki.



„Gorzkie wino”

Grupa przyjaciółek wybiera się na weekend do hrabstwa Napa, aby uczcić 50. urodziny jednej z nich. Szybko jednak dają o sobie znać dawne animozje.



„Chyba na pewno ty”

Para przyjaciół z dzieciństwa po latach zakochuje się w sobie.



„Nazywam się Dolemite”

Rudy Ray Moore wciela się w alfonsa o imieniu Dolemite.



„Idol z piekła rodem”

Aaron, ambitny młody pracownik wytwórni muzycznej, musi pomóc ekscentrycznej gwieździe rocka dotrzeć na jubileuszowy koncert w Los Angeles.



„Policja zastępcza”

Gamble i Hoitz, dwaj pechowi detektywi, trafiają na trop wielkiej sprawy. Chcą za wszelką cenę doprowadzić do jej rozwiązania, by wyjść z cienia duetu najlepszych policjantów wydziału.



„Frances Ha!”

Frances ma 27 lat i każdego dnia budzi się z nowym pomysłem na przyszłość.



„Zostańmy przyjaciółmi”

Otyły licealista, Chris, zostaje odrzucony przez Jamie, którą skrycie kocha. Po latach wraca do rodzinnego miasta jako zupełnie odmieniony człowiek sukcesu, gotowy raz jeszcze zawalczyć o miłość.



„Szalona impreza”

Amanda, Kenny, Preston i William szykują się na imprezę dla przyszłych absolwentów liceum. Każde z nich chce wykorzystać tą niepowtarzalną okazję w inny sposób.



„Słodkie zmartwienia”

Cher, wścibska uczennica liceum w Beverly Hills, oferuje nowej, niezbyt atrakcyjnej koleżance, że zrobi ją na bóstwo. Nie wie jednak, co ją czeka.Czytaj także:

