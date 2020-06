Gwiazda „Królowych życia” miała wypadek samochodowy. „Otarłam się o śmierć”

Jedna z bohaterek programu „Królowe życia” - Izabela Macudzińska poinformowała za pośrednictwem Instagrama, że miała wypadek samochodowy. W mediach społecznościowych udostępniła zdjęcie swojego roztrzaskanego samochodu. Celebrytka jako przyczynę zdarzenia podała stres i przemęczenie. „Dwa dni temu miałam wypadek samochodowy, nie byłam w stanie wcześniej o tym mówić, bo psychicznie byłam wrakiem człowieka. W takich chwilach człowiek przewartościowuje całe swoje życie, każdą minutę, każdą sekundę. To, że otarłam się o śmierć, pokazało mi, że jeszcze bardziej doceniam wszystko co mam i kogo mam. Przemęczenie, stres, wzięły góre i tak to się skończyło” - napisała.

„Wyszłam z tego nie wiem jakim cudem, trochę poobijana, ale cała. Coś lub ktoś chyba czuwa nade mną, bo innego wyjaśnienia nie mam. Wiem jednak, że życie jest zbyt krótkie aby przejmować się pierdołami, aby wiecznie żyć w biegu. Czasem trzeba zwolnić i cieszyć się tym, co jest w danej chwili, bo nie wiadomo co przyniesie nam następny dzień” - dodała gwiazda „Królowych życia”.

Izabela Macudzińska - kim jest?

Izabela Macudzińska to jedna z bohaterek programu „Królowe życia” emitowanego na antenie TTV. Od 19 lat jest związana z Patrykiem Borowiakiem, jednak dopiero w ubiegłym roku para zdecydowała się wziąć ślub. Wspólnie wychowują córkę - Elizę. Zawodowo para prowadzi markę modową Just Unique by Isabel, która działa zarówno w internecie, jak i stacjonarnie w Poznaniu. Profil Izabeli Macudzińskiej na Instagramie, na którym publikuje zdjęcia swoich najnowszych kolekcji oraz fotografie z podróży i życia prywatnego śledzi ponad 354 tysiące internautów.

Czytaj także:

Nagie zdjęcie Jennifer Aniston trafiło na licytację. Dochód zostanie przeznaczony na szczytny cel