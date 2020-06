Zmarł ojciec Pascala Brodnickiego. Kucharz pożegnał go we wzruszającym poście

Pascal Brodnicki jest synem Francuzki i Polaka, a widzom w Polsce dał się poznać dzięki prowadzeniu programu „Pascal: Po prostu gotuj!”. Popularny kucharz i autor książek o tematyce kulinarnej stracił ostatnio ojca, co według niego jest jednoznaczne z „utratą części siebie”. Zmarłego ojca nazwał najlepszym przyjacielem oraz nauczycielem. „Dałeś mi z mamą wszystko, o co dziecko może prosić, a nawet więcej, co pozwoliło mi stać się tym, czym jestem dzisiaj i jestem z tego dumny. Byłeś wspaniały i jestem dumny, że mogłem cię mieć za ojca, dziękuję za twoją życzliwość” – napisał Brodnicki na Instagramie.

Kucharz zaznaczył, że jego ojciec był niesamowitym i oddanym człowiekiem. „Zawsze będziemy mieć pozytywne wspomnienia o tobie, o twoich żartach, podróżach,o twojej dobroci, hojności, twojej wielkiej duszy” – dodał. Wyraził także tęsknotę za zmarłym i podkreślił, że jego śmierć spowodowała „wielką pustkę”. „Jeśli nie wydajesz się być ze mną, że nie mogę cię dotknąć, zobaczyć ani usłyszeć, wiem, że zawsze będziesz nad nami czuwał, jak zawsze. Kocham cię” – podsumował.