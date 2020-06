„Nie czas umierać”. Agent 007 dowie się, że ma 5-letnią córkę? Wszystko na to wskazuje!

Dziennikarze „The Guardian” piszą o zdjęciach ze scen kręconych we Włoszech do filmu „Nie czas umierać” . Jedna z nich ma przedstawiać 5-letnią dziewczynkę o imieniu Mathilde. Fabuła filmu rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach, które przedstawione zostały w „Spectre” . James Bond jest na emeryturze z Madeleine Swann, którą gra Lea Sydoux.

Jak piszą dziennikarze „The Guardian” , sens zatem ma już tytuł kolejnej części przygód Bonda. „Agent 007 nie ma czasu na umieranie. Ma pięcioletnią córkę. Nie ma czasu na nic” – czytamy. Zwracają także uwagę na to, że dlatego prawdopodobnie Daniel Craig na plakacie do filmu ma na sobie sweter, a nie idealnie skrojony garnitur.

Bond 25 – co wiemy do tej pory

Wokół filmu wytworzyło się mnóstwo emocji, wynikających głównie z faktu, że ma być to ostatnia produkcja z Danielem Craigiem w roli Jamesa Bonda. Reżyserem filmu „No Time to Die” jest Cary Fukunaga („Detektyw” 1 sezon, „To”, „Jane Eyre”, „Ucieczka z piekła”). Z kolei autorami scenariusza są Neil Purvis, Robert Wade I, Scott Z. Burns i Phoebe Waller-Bridge. Za zdjęcia odpowiadać będzie Linus Sandgren. Film kręcony był w Norwegii i we Włoszech, a także w studiu Pinewood w Londynie.

To, na co wszyscy czekali z zapartym tchem, to obsada filmu. W nowym Bondzie zobaczymy gwiazdy znane nam z poprzednich części, czyli: Daniela Craiga, Christopha Waltza, Ralpha Fiennesa, Naomie Harris, Léę Seydoux, Bena Whishawa, Jeffrey'a Wrighta i Rory'ego Kinneara. W nowych rolach zobaczymy takich aktorów jak: Dali Bensallah, Billy Magnussen, Rami Malek, Lashana Lynch, Ana de Armas i David Dencik. Rami Malek ma zagrać w filmie czarny charakter.

Co wiemy o fabule nowego Bonda?

Jak podaje portal Deadline, w tej części wypoczywającego na Jamajce Bonda prosi o pomoc jego stary przyjaciel z CIA Felix Leiter (Wright). Misja polega na uratowaniu porwanego naukowca, jednak okazuje się znacznie trudniejsza, niż zakładano i prowadzi Bonda na trop tajemniczego złoczyńcy, uzbrojonego w niebezpieczną nową technologię.

