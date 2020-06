Kołakowska nazwała Szumowskiego „jaszczurem”. „Okrada nas i niszczy nasze życie”

Viola Kołakowska ma na swoim koncie kilka małych ról w produkcjach takich jak „Miłość na wybiegu”, „Listy do M. 3” czy „Planeta Singli 2”. Popularność zyskała m.in. dzięki związkowi z Tomaszem Karolakiem, a swoją rozpoznawalność stara się budować także za pośrednictwem Instagrama. To właśnie tam w nagraniu odniosła się do decyzji odnośnie zamknięcia szkół, uderzając bezpośrednio w Łukasza Szumowskiego. – Zaczynam się zastanawiać nad tym, czy aby ten jaszczur nie chce wykończyć psychicznie naszych dzieci. Nie wiem jak wy, ale ja na to nie pozwolę! Żeby nasze dzieci nie mogły się uczyć, żeby je przetrzymywać w domu i patrzeć jak gasną. Nie pozwólmy na zamykanie szkół naszym dzieciom – mówiła celebrytka cytowana przez radiozet.pl.

Aktorka zaapelowała również o to, by nie niszczyć relacji dzieci z rówieśnikami, ponieważ te „dzięki temu się rozwijają i wzrastają” . – Kształtują horyzonty, poznają swoje granice i tworzą społeczności. To do nich należy przyszłość tego świata. Mam wrażenie, że ktoś chce go zniszczyć u podstaw – stwierdziła dodając, że minister zdrowia „okrada nas i niszczy nasze życie, a sam jest świetnie uposażony i zabezpieczony ".

„Wychodzę z domu, żeby przeżyć”

Przypomnijmy, Kołakowska na początku kwietnia wystąpiła z nietypowym apelem. – Przyszło dzisiaj do mnie coś takiego, żeby stworzyć inicjatywę z hasztagiem „Wychodzę z domu, żeby przeżyć”. Myślę, że najwyższa pora, żeby przerwać tę paranoję – powiedziała na InstaStories. Celebrytka dodała, że wspomniane „wychodzenie z domu” powinno odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. – Głównie trzeba zadbać o to, żeby starszych odseparować i im pomagać oraz tym, którzy mają upośledzoną odporność. Natomiast zacznijmy normalnie funkcjonować, bo będzie dramat – stwierdziła.

Kołakowska zaapelowała również o to, by chronić siebie i chorych nie tylko przed koronawirusem, ale również przed „degeneracją, brakiem możliwości życia”. No bo to nie jest życie, umówmy się. I nie chcę słyszeć tekstów: – Tak ci źle, bo siedzisz w domu?". Tak, ludziom jest źle – przekonywała. – I nie chodzi o to, że tak jest nam super, bo siedzimy w domu i możemy oglądać telewizję. Nie na tym życie polega. Nie wiem, czy wiecie, że jest coś takiego jak zdrowie psychiczne, o które trzeba dbać tak samo – dodała. Celebrytka oceniła również, że policjanci wypisując mandaty w ostatnich dniach „łamią nasze prawa” – Mam nadzieję, że odzyskamy wszyscy rozum i siłę. I nie damy się spacyfikować w taki sposób, bo to nie jest fair. Zawalczmy o siebie, właśnie teraz – podsumowała.

