Parodia Eurowizji już w czerwcu na Netfliksie. Zwiastun zdradza naprawdę sporo

Jak możemy przeczytać w oficjalnym opisie filmu na YouTube, „Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga” opowie o dwójce ambitnych. Lars (Will Ferrell) i Sigrit (Rachel McAdams) staną przed niepowtarzalną szansą reprezentowania swojego kraju w największym na świecie konkursie piosenki. Będą mogli udowodnić, że marzenia są po to, by je spełniać. Wcześniej oczywiście spotka ich wiele niepowodzeń i przykrości, podanych w lekkiej i zabawnej formie – zgodnie z wymogami gatunku.

Zaprezentowany 11 czerwca na YouTube 3-minutowy zwiastun zdradza sporo z tego, co zostanie pokazane 26 czerwca. Możemy śmiało spodziewać się, że będzie to typowa historia o nieudacznikach, którzy swoim uporem zwalczają wszelkie przeciwności. Być może jednak uznani aktorzy i umieszczenie akcji na sympatycznej Islandii sprawi, że historię zespołu Fire Saga będzie się dało śledzić z uśmiechem. Przekonamy się już niedługo.

