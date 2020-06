Dziennikarka TVN podpowiada Trzaskowskiemu? „Trzeba uciekać od tego wątku kampanii”

„PiS mówi o LGBT nie po to by przegrać, ale by na tym wygrać. Wielu polityków opozycji zupełnie nie wyciąga z tego wniosków. Nakręcając temat działają, de facto wbrew sobie” – napisał Maciej Knapik. Do słów dziennikarza TVN odniosła się Anna Kalczyńska, która również jest związana ze wspomnianą stacją. „Dokładnie. Trzeba uciekać od tego wątku kampanii” – napisała.

W kolejnym tweecie opublikowanym w mediach społecznościowych dziennikarka zastanawiała się nad „sposobem opowiadania o ludziach LGBT”. „A może błędem jest sposób opowiadania o ludziach LGBT? Zamiast agresywnych seksualnych parad na ulicach i wojujących polityków potrzeba empatii i spokoju w przedstawianiu historii ludzi wokół nas?” – napisała Anna Kalczyńska.

Przypomnijmy – ostatnie dni kampanii wyborczej zdominowały tematy światopoglądowe. Jacek Żalek został wyproszony z programu „Fakty po faktach” za wypowiedź o „ideologii LGBT”. Szeroko komentowane były również słowa, które na ten temat wypowiedział Przemysław Czarnek.