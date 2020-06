20 najlepszych filmów 2019 roku według Rotten Tomatoes. Co warto obejrzeć?

Na liście są filmy akcji, komedie, dramaty czy horrory. Spróbujcie znaleźć coś dla siebie i przekonajcie się, jaka produkcja jest numerem jeden.

1. „Parasite”

Żywot rodziny pana Ki-taeka nie należy do najbardziej udanych. Rodzice z dwójką dorosłych dzieci żyją w nędzy, wszyscy są bezrobotni, a przyszłość rysuje się tylko w szarych barwach. Jednak pomimo niedoli, potrafią być ze sobą blisko, kochać się i trwać w zgodzie. Pewnego dnia otrzymują prezent od losu, który przepełnia ich nadzieją oraz wizją stałego dochodu.



2. „Avengers: Koniec gry”

Po dewastacyjnych wydarzeniach Avengers: Wojna bez granic (2018) wszechświat jest w ruinie. Z pomocą pozostałych sojuszników Avengers zbierają się ponownie, aby cofnąć działania Thanosa i przywrócić porządek we wszechświecie.



3. „Na noże”

Detektyw Blanc bada sprawę śmierci bogatego pisarza, głowy ekscentrycznej rodziny. Wszyscy jego krewni są podejrzani.



4. „To my”

Matka i ojciec spędzają czas z dziećmi w domku na plaży. Wkrótce ich spokój zakłócają nieproszeni goście, którzy nie mają dobrych intencji.



5. „Toy Story 4”

Kowboj Chudy wraz z przyjaciółmi wyruszają na poszukiwania zaginionej nowej zabawki, Sztućka.



6. „Irlandczyk”

Płatny zabójca Frank Sheeran powraca do sekretów, których strzegł jako lojalny członek rodziny przestępczej Bufalino.



7. „Małe kobietki”

Ameryka, lata sześćdziesiąte XIX wieku. W domostwie zwanym Orchard House od pokoleń mieszka rodzina Marchów. Pod nieobecność ojca walczącego w wojnie secesyjnej, opiekę nad czterema córkami sprawuje samodzielnie ich matka, Marmee. Marmee wyraźnie wyprzedza swoją epokę, wpajając dziewczynkom ideały wolności i namawiając je, by znalazły własną drogę w życiu. Córki pani March – stateczna Meg, żywa jak iskra Jo, nieśmiała, uzdolniona muzycznie Beth i nieco przemądrzała Amy – starają się, jak mogą, by urozmaicić swoje naznaczone ciągłym brakiem pieniędzy życie, chociaż boleśnie odczuwają nieobecność ojca.



8. „Szkoła melanżu”

Dwie nastoletnie akademickie supergwiazdy, w przededniu ukończenia szkoły średniej, zdają sobie sprawę że powinny mniej pracować, a więcej się bawić. Zdeterminowane, by nigdy nie być gorszymi od swoich rówieśników, dziewczęta wyruszają na misję, by w ciągu jednej nocy upchnąć cztery lata zabawy.



9. „Kłamstewko”

Rodzina decyduje się ukryć przed ukochaną babcią złe wieści o jej stanie zdrowia i odwiedzić ją tłumnie pod naprędce skleconym pretekstem: hucznym weselem kuzyna.



10. „Historia małżeńska”

Nominowany do Oscara Noah Baumbach staje za kamerą filmu, który we wnikliwy i pełen współczucia sposób przedstawia rozpadające się małżeństwo i odważną rodzinę.



11. „Cóż za piękny dzień”

Apatyczny reporter nawiązuje kontakt z najbardziej lubianym sąsiadem w kraju.



12. „Gdyby ulica Beale umiała mówić”

Młodziutka Tish kocha Fonny’ego nad życie. Z wzajemnością, bowiem chłopak nie widzi świata poza nią. Zostają jednak rozdzieleni, gdy Fonny trafia do więzienia pod zarzutem gwałtu na pewnej Portorykance. Chłopak ma doskonałe alibi, ale zdaje się, że w oczach policji niweluje je kolor jego skóry.



13. „Spider-Man: Daleko od domu”

Kolejna odsłona przygód jednego z najpopularniejszych bohaterów filmowych, ikony popkultury – Spider-Mana. Po sukcesie filmu „Spider-Man: Homecoming” ponownie spotkamy się z młodym Peterem Parkerem, w którego postać wciela się Tom Holland.



14. „Pewnego razu... w Hollywood”

Aktor Rick Dalton i jego przyjaciel kaskader powracają do Hollywood. Mężczyźni próbują odnaleźć się w przemyśle filmowym, który ewoluował podczas ich nieobecności.



15. „Ból i blask”

Głównym bohaterem filmu jest Salvador Mallo (Banderas), kultowy hiszpański reżyser, który stroni od mediów i usilnie strzeże swojej prywatności. Mężczyzna odnajduje po latach osoby, które wywarły największy wpływ na jego życie, oraz przeżywa na nowo najważniejsze momenty ze swojej przeszłości. Wraca do dzieciństwa, gdy wraz z rodzicami w poszukiwaniu dobrobytu przenieśli się do małego miasteczka.



16. „Shazam!”

Każdy ma w sobie superbohatera. Potrzeba jedynie odrobinę magii, aby go wydobyć. W przypadku Billy’ego Batsona wystarczy wypowiedzieć jedno słowo — SHAZAM. Wówczas ten cwany nastolatek zmienia się w dorosłego superbohatera Shazama, a wszystko za sprawą starożytnego czarodzieja.



17. „Apollo 11”

Spojrzenie na misję Apollo 11. Film dokumentalny Apollo 11 Todda Douglasa Millera składa się z odrestaurowanych i nigdy wcześniej niepublikowanych taśm filmowych NASA.



18. „Ford v Ferrari”

Na zlecenie Henry'ego Forda II amerykański projektant Carroll Shelby i brytyjski kierowca Ken Miles podejmują wyzwanie pokonania samochodów ekipy Ferrari w 24-godzinnym wyścigu Le Mans.



19. „Nazywam się Dolemite”

Los Angeles, lata 70. Nieznany komik Rudy Ray Moore zdobywa sławę za sprawą swojego wyuzdanego alter ego, Dolemite’a, i ryzykuje wszystko, aby trafić na wielki ekran.



20. „Nieoszlifowany diament”

Jego długi rosną, a wierzyciele tracą cierpliwość. Wygadany jubiler z Nowego Jorku stawia wszystko na jedną kartę. Może mu się udać — o ile przeżyje.