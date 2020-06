„Bardzo proszę osoby rządzące Polską…". Mocny apel Kayah

„Moi Kochani, w Kayax, w samym naszym biurze, na 20 osób, poza osobami Heteroseksualnymi, pracuje Lesbijka, Gej i osoba Biseksualna. Czy wiedzieliśmy o tym podczas ich zatrudniania? Nie. Bo nikt przy zdrowych zmysłach podczas rozmowy kwalifikacyjnej nie pyta kogo kochasz i z kim sypiasz... Czy zatrudniliśmy nieistniejącą »ideologię«, czy wspaniałe osoby, wielkich profesjonalistów?!!!” – pytała Kayah na Facebooku. W dalszej części postu wokalistka przyznała, że jest pewna, że każdy z jej odbiorców „zna kogoś lub kogoś kto zna, osobę która nie jest heteroseksualna!”. „Czy czujecie się wobec tego w jakikolwiek sposób zagrożeni? Jestem pewna, że nie!” – kontynuowała. „Zagrożeni czują się niestety oni i często z obawy przed napiętnowaniem i dyskryminacją boją się ujawnić, co naprawdę czują… A tak, na pewno nie powinno być!” – dodała.

Mocny apel do polityków

Kayah zwróciła się również do polityków. „Zatem bardzo proszę osoby rządzące Polską, by zajęły się ratowaniem gospodarki tego kraju, służbą zdrowia, dbaniem o osoby chore, wsparciem osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz wszystkich osób, które tego najbardziej potrzebują, dbaniem o poziom edukacji i wspieraniem cudownych nauczycieli, którzy pragną rozwijać naszych najmłodszych i pomagać im w wejściu w dorosłe życie, otwieraniem społeczeństwa na inność i różnorodność, rozwijaniem empatii, dbaniem o środowisko i jakość powietrza, którym oddychamy i pełnym rozwojem naszego kraju, a nie wynajdywaniem sobie wroga i zagrożenia, które nie istnieje i nigdy nie istniało, a insynuowanie tego, że istnieje, wyrządza bardzo wiele zła! I zero dobra!” – podsumowała piosenkarka.

