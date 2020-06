Netflix usunie te seriale i filmy. To ostatni moment, żeby nadrobić zaległości

Poniżej wszystkie produkcje, z którymi użytkownicy serwisu będą musieli się pożegnać. Obok tytułów znajdziecie daty - to dni, w które znikną one z platformy Netflix.

„Operation Proposal” – 30 czerwca

W dniu ślubu Yi-seul jej przyjaciel Baek-ho pragnie cofnąć czas, aby wyznać dziewczynie swoją miłość. Wkrótce otrzyma szansę, dzięki której będzie mógł wszystko zmienić.



„Jestem Bogiem” – 29 czerwca

Eddie Morra jest niespełnionym, pogrążonym w depresji pisarzem. Eksperymentalny narkotyk, NZT, powoduje, iż staje się on geniuszem i człowiekiem sukcesu.



„American Anarchist” – 22 czerwca

Nieprzemyślany produkt młodzieńczego gniewu - tak po latach William Powell nazwał swoją książkę "The Anarchist Cookbook". Napisana przez 19-letniego buntownika i wydana w 1971 roku, zawierała instrukcje, jak skonstruować bombę, jak wysadzić most, jak z pomocą struny z fortepianu pozbawić kogoś głowy, jak założyć telefoniczny podsłuch, jak zrobić w domu koktajl Mołotowa albo LSD. Trzonem dokumentu Siskela jest poruszająca spowiedź dawnego antysystemowca, dokonującego rewizji własnego życia i przekonań; przeradzająca się czasem gwałtowną konfrontację z reżyserem.



„Agenci bardzo specjalni” – 22 czerwca

Po nieudanej akcji dwóch braci będących agentami FBI zgłasza się, w ramach rekompensaty, do ochrony rozwydrzonych dziedziczek fortuny.



„Roman J. Israel” – 21 czerwca

Roman Israel (Denzel Washington) jest pełnym idealizmu prawnikiem z Los Angeles. Jego życie zmienia się całkowicie, kiedy umiera jego mentor i zarazem ikona walki o prawa obywatelskie. Roman zostaje zrekrutowany do pracy w firmie prowadzonej przez ambitnego George'a Pierce'a (Colin Farrell) i nawiązuje przyjaźń z młodym obrońcą praw mniejszości (Carmen Ejogo). Burzliwa seria wydarzeń sprawi, że definiowane przez aktywizm podejście do życia mężczyzny zostaje wystawione na próbę.



„Bokeh” – 21 czerwca

Młoda para odkrywa, że podczas ich wizyty na Islandii cała ludzkość zniknęła.



„XX” – 21 czerwca

XX to nowa antologia horroru z zacięciem gender – wszystkie historie zostały wyreżyserowane przez kobiety i grają w nich aktorki.



„Rampage: Dzika furia” – 19 czerwca

Prymatolog Davis Okoye nawiązuje więź z inteligentnym gorylem. Nieudany eksperyment naukowy sprawia, że małpa oraz inne zwierzęta zaczynają siać spustoszenie w mieście.



„Amar, Akbar i Tony” – 19 czerwca

Braterska więź kumpli z dzieciństwa — sikha, muzułmanina i katolika — zostaje poddana próbie podczas zmagań z często absurdalnymi problemami dorosłego życia.



„Alex i ja” – 19 czerwca

Reagan Willis (Siena Agudong) ma jedno marzenie. Chce grać w piłkę nożną tak dobrze, jak jej idolka – Alex Morgan (Alex Morgan). W pokoju nastolatki znajduje się nawet wielki plakat zdobywczyni olimpijskiego złota. Reagan żyje jednak w cieniu swojego brata Logana. Nie udaje się jej też dostać do szkolnej drużyny piłkarskiej. Kiedy wydaje się, że życie dziewczyny legło w gruzach, jej idolka z plakatu nagle ożywa.



„Dusza towarzystwa” – 19 czerwca

Kiedy mąż Deanny, gospodyni domowej w średnim wieku, niespodziewanie prosi ją o rozwód, kobieta postanawia wrócić na przerwane niegdyś studia.

