Alaska. Autobus znany z filmu „Into the Wild” usunięty z dzikiego terenu. Powodował zagrożenie

Jak przekazała Corri Feige, komisarz Alaski ds. Zasobów naturalnych, chodziło o postawienie na pierwszym miejscu bezpieczeństwa publicznego. Podała, że autobus przeniesiono za pomocą ciężkiego helikoptera. Teraz ma być zamknięty „w bezpiecznym miejscu” , dopóki władze nie postanowią, gdzie trafi.

Christopher McCandles, bohater książki i filmu, zmarł tam w 1992 roku. Na początku tego roku ratowano z tego miejsca pięciu włoskich turystów, a w ubiegłym roku zmarła tam kobieta z Białorusi. To zintensyfikowało działania na rzecz usunięcia autobusu.

„Zachęcamy ludzi do bezpiecznego korzystania z dzikich terenów na Alasce i rozumiemy, że ten autobus był popularny. Jest to jednak opuszczony i niszczejący pojazd, przez który organizować musieliśmy niebezpieczne i kosztowne działania ratownicze. Niektórych odwiedzających, kosztowało to życie” – powiedziała Feige w oświadczeniu.

Departament Zasobów Naturalnych przekazał, że autobus pochodzi z 1940 roku i był używany przez firmę budowlaną podczas pracy przy drodze dojazdowej w okolicy. Został porzucony, gdy prace zostały zakończone w 1961 roku.