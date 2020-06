Disney+ pojawi się w kolejnych ośmiu krajach europejskich. Znamy też ceny

W marcu Disney+ uruchomiono w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Austrii i Szwajcarii. Streamer, który pełen jest własnych produkcji oryginalnych, w tym m.in. „Mandalorian” czy „The World According To Jeff Goldblum” pojawi się we wrześniu w:

Portugalii, Belgii, Finlandii, Islandii i Luksemburgu – 6,99 euro/miesięcznie

Norwegii – 69 NOK

Szwecji – 69 SEK

Danii – 69 DKK

Platforma Disney+ zadebiutowała pod koniec ubiegłego roku. W maju 2020 roku platforma podała, że ma już 54,5 mln subskrybentów. Przewiduje się, że do 2024 roku z platformy korzystać będzie od 60 do 90 użytkowników na całym świecie. Wciąż czekamy na premierę serwisu Disney+ w Polsce.