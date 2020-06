Viola Kołakowska grozi Mateuszowi Morawieckiemu. „Powiesimy go za jaja albo oskalpujemy”

Niektórzy celebryci wyraźnie nadużywają wolności słowa i możliwości zamieszczania w sieci dowolnych treści. Viola Kołakowska zasłynęła głoszeniem teorii spiskowych na temat koronawirusa, sugerowaniem, że śmierć George'a Floyda została zaplanowana, a szczepionka na COVID-19 powstanie tylko po to, żeby zabić część społeczeństwa. Aktorka obraziła także Łukasza Szumowskiego nazywając go „jaszczurem, który chce wykończyć polskie dzieci”. Tym razem wystosowała groźby pod adresem szefa rządu. Powód? Część ekspertów i polityków zastanawia się, czy z powodu pandemii koronawirusa uczniowie nie będą musieli kontynuować nauki zdalnej także w nowym roku szkolnym,

– Jestem tak wk***iona, że nie wyobrażam sobie, żeby to doszło do skutku. Ja się absolutnie na to nie zgadzam, żeby nasze dzieci przeżywały kryzys, żeby wpadały w depresję. Te chamy za to zapłacą. Morawiecki, ty nieludzki tchórzu, chamie skończony, jeżeli nie odwołasz, to gwarantuję, że powiesimy za jaja naszego premiera Morawieckiego albo go oskalpujemy. To się bardzo źle skończy, bo my rodzice się na to nie zgadzamy, żebyście mordowali nasze dzieci – stwierdziła na Instastory dodając, że...rząd na pewno podpisał umowę z Microsoftem.

Aktorka zachęca do globalnej medytacji

W dalszej części swojego nagrania stwierdziła, że ma w dupie cały polski rząd i to nie jest jej premier, ponieważ ona na niego nie głosowała. Następnie celebrytka zachęciła wszystkich swoich obserwatorów z Instagrama do globalnej medytacji. – Bardzo dużo może zależeć od tej energii. Jestem przekonana, że siła energetyczna naszej globalnej modlitwy zdziała cuda, zatrzyma siły militarne i rozświetlimy swoją mocą tę planetę – przekonywała po czym wygłosiła kolejne krytyczne słowa pod adresem Mateusza Morawieckiego i Łukasza Szumowskiego twierdząc, że obaj politycy nie są ani Polakami ani ludźmi.

Pod zdjęciami Kołakowskiej pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy. Internauci sugerowali, że celebrytka powinna się skontaktować z psychologiem lub psychiatrą.

