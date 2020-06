Netflix. Nowości w lipcu 2020. Oto seriale, filmy i programy, które pojawią się na platformie

Oprócz anglojęzycznych wyczekiwanych produkcji jak serial „Przeklęta” czy film „The Old Guard” z Charlize Theron, po zagraniczne kontynuacje jak hiszpańskie „Telefonistki” i nowości prosto z Włoch – „Uder the Riccione sun” . Netflix przygotował w lipcu propozycje zarówno dla fanów kryminalnych tajemniczych opowieści jak i ludzi, którzy potrzebują obejrzeć coś lekkiego i przyjemnego. Przygotowaliśmy dla was pełną listę nowości ze zwiastunami.

„The Umbrella Academy” sezon 2. – 31 lipca

Tego samego dnia 1989 roku niezwiązanym ze sobą w żaden sposób kobietom rodzi się czterdzieścioro troje dzieci. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że żadna z nich nie była wcześniej w ciąży. Siedmioro dzieci adoptuje przemysłowiec-miliarder sir Reginald Hargreeve, który postanawia przygotować je do misji ocalenia świata. Jednak nie wszystko poszło zgodnie z planem. Gdy dzieci weszły w wiek nastoletni, rodzinne więzy osłabły, a każdy z członków drużyny poszedł w swoją stronę. Teraz sześcioro ocalałych ponownie nawiązuje ze sobą kontakt na wieść o śmierci Hargreeve'a. Luther, Diego, Allison, Klaus, Vanya i Numer Pięć wspólnie próbują rozwikłać tajemnicę śmierci swojego ojca. Ze względu na dzielące ich różnice osobowościowe i mocno odmienne umiejętności, a także mroczne widmo globalnej apokalipsy, członkowie rodziny znów zaczną się jednak od siebie oddalać.



„Kissing Booth” 2 – 24 lipca

Druga część kontynuować będzie przygody znanych już widzom bohaterów – Noaha i Elle. Teraz chłopak wyjeżdża na studia do Oxfordu, a jego młodsza dziewczyna musi jeszcze przez rok chodzić do liceum. Związek na odległość, jak sami zauważą Elle i Noah, nie jest łatwą sprawą i czasem trudno będzie pogodzić uczuciowe pragnienia z wielokilometrową rozłąką.



„Jak sprzedawać dragi w sieci (szybko)” 2. sezon – 17 lipca

Sklep znowu otwarty! Moritz (Maximilian Mundt), Lenny (Danilo Kamperidis) i Dan (Damian Hardung) szybko stali się gwiazdami dzięki MyDrugs, czyli ich internetowemu sklepowi z narkotykami. Gdy zarobili milion euro, postanowili, że na tym koniec. Tak jakby. Decyzja o zwinięciu biznesu nie podoba się Moritzowi, którego ego nie pozwala mu na rozstanie się z lukratywnym przedsięwzięciem, a poza tym kończą mu się pomysły na okłamywanie Lisy (Lena Klenke). Lenny z kolei ciągle próbuje wkręcić do ich działalności swoją nową znajomą, hakerkę Kirę (Lena Urzendowsky). Na domiar złego na ogonie siedzi im nie tylko policja, lecz także dwóch ulicznych gangsterów.



„Przeklęta” – 17 lipca

„Przeklęta”, serial na podstawie powieści z listy bestsellerów magazynu „New York Times”, jest nową wersją legendy arturiańskiej opowiedzianą z perspektywy Nimue, młodej kobiety z tajemniczymi zdolnościami, której przeznaczeniem jest zostać potężną (i tragiczną) Panią Jeziora. Po śmierci swojej matki Nimue zyskuje nieoczekiwaną pomoc ze strony Artura, skromnego najemnika, z którym wyrusza na misję znalezienia Merlina i dostarczenia mu starożytnego miecza. Podczas swojej podróży Nimue staje się symbolem odwagi i rebelii przeciwko przerażającym Czerwonym Paladynom i dowodzącym nimi królem Utherem.



„Fatal Affair” – 16 lipca

Film Netfliksa. Prawniczka zostaje uwikłana w grę w kotka i myszkę po tym, jak spotykanie ze starym przyjacielem, eskaluje do obsesji, która rani wszystkich, których kocha.



„Mroczne pożądanie” (hiszp. „Oscuro deseo”) – 15 lipca

Nowy hiszpański serial Netfliksa. Jedna kobieta, trzej mężczyźni: kto jest ofiarą, a kto sprawcą? Prawda jest całkiem inna niż to, co widać na pierwszy rzut oka.



„The Old Guard” – 10 lipca

Życie wieczne jest trudniejsze, niż się wydaje. Prowadzona przez wojowniczkę o imieniu Andy (Charlize Theron) grupa nieśmiertelnych najmeników walczy od stuleci z wszystkimi siłami zagrażającymi światu. Ale kiedy zespół zostaje zwerbowany do podjęcia misji awaryjnej i niezwykłe zdolności członków zostają ujawnione, Andy i Nil (Kiki Layne), muszą pomóc wyeliminować zagrożenie i stawić czoła tym, którzy chcą za wszelką cenę zawładnąć ich mocą i przy tym się wzbogacić.



„The Protector” – 9 lipca

Jedno miasto. Jeden bohater. Jeden arcywróg i dziesiątki lojalnych towarzyszy.



„Japan Sinks: 2020” – 9 lipca

Gdy potężne trzęsienia ziemi wywołują ogromny chaos w całej Japonii, zwykła rodzina staje przed wielką próbą. Reżyser Masaaki Yuasa („Devilman Crybaby”) przedstawia pierwszą adaptację anime bestsellerowej powieści science-fiction autorstwa Sakyo Komatsu.



„Bezpaństwowcy” – 8 lipca

„Bezpaństwowcy” to poruszający i pokazujący aktualne tematy serial o czterech nieznajomych, których drogi spotykają się w australijskim areszcie imigracyjnym: stewardessie uciekającej przed niebezpieczną sektą, afgańskim uchodźcy, który z rodziną szuka schronienia przed prześladowaniami, młodym ojcu pragnącym uwolnić się od pracy bez perspektyw oraz biurokratce, która ściga się z czasem, aby zapobiec wielkiemu skandalowi.



„Desperados” – 3 lipca

Spanikowana Wes ciągnie przyjaciółki do Meksyku, by skasować obraźliwego maila, którego po pijaku wysłała do swojego wymarzonego faceta.



„Telefonistki” sezon 5. – 3 lipca

W pierwszej części finałowego sezonu „Las chicas del cable” do Hiszpanii powróci Lidia (Blanca Suárez), która ostatnie lata spędziła w Stanach Zjednoczonych. Z pomocą najbliższych przyjaciół będzie próbowała odnaleźć córkę, choć sprawę będzie utrudniać trwająca w Hiszpanii wojna domowa.



„Klub Opiekunek” – 3 lipca

„Klub opiekunek” to serial oparty a bestsellerowym cyklu książek. Kristy Thomas (Sophie Grace), Mary-Anne Spier (Malia Baker), Claudia Kishi (Momona Tamada), Stacey McGill (Shay Rudolph) i Dawn Schafer (Xochitl Gomez) to najlepsze przyjaciółki, które postanawiają zostać profesjonalnymi opiekunkami do dzieci i zakładają w tym celu specjalny klub. Oprócz trudności związanych z rozkręceniem biznesu, przychodzi im też mierzyć się ze szkolnymi problemami i bolączkami dojrzewania.



„Warrior Nun” – 2 lipca

Warrior Nun Areala to postać komiksowa w stylu mangi, stworzona przez Bena Dunna i wydana przez Antarctic Press po raz pierwszy w grudniu 1994 roku. „Osierocona nastolatka budzi się w kostnicy. Odkrywa, że jako Powierniczka Aureoli dla tajnego zakonu zakonnic polujących na demony dysponujące teraz supermocami” – opisuje serial Netflix. Polka Agnieszka Smoczyńska wyreżyserowała dwa z dziesięciu odcinków 1. sezonu serialu. Oprócz niej pracowali przy serii: Simon Barry, Jet Wilkinson, Mathias Herndl i Sarah Walker.



„Dzień patriotów” – 1 lipca

Twardy gliniarz ochraniający Maraton Bostoński pomaga odnaleźć osoby odpowiedzialne za zamach, który wstrząsnął całym krajem.



„Karppi” sezon 2. – 1 lipca

Zaledwie kilka miesięcy po życiowej tragedii śledcza Sofia Karppi bada sprawę zabójstwa kobiety powiązanej z helsińską firmą budowlaną.



„Tysiąc słów” – 1 lipca

Wygadany agent literacki Jack dowiaduje się, że przed śmiercią może wypowiedzieć jeszcze tylko tysiąc słów. Teraz każda sylaba jest ważna.



„Say I Do” – 1 lipca

W tym reality show pary pokonują przeszkody, aby świętować swoją miłość na niespodziewanych weselach marzeń zaprojektowanych przez trzech ekspertów w niecały tydzień.



„Unsolved Mysteries” – 1 lipca

„Niewyjaśnione historie” to nowa odsłona – a Netflix pisze nawet o kontynuacji – produkcji z 1988 roku, która emitowana była na antenie amerykańskiej telewizji NBC. W programie przedstawione są niewyjaśnione sprawy kryminalne jak i innego rodzaju zdarzenia. W sumie twórcy przygotowali dla nas w 1. sezonie 12 odcinków – będzie o zaginięciach, morderstwach, UFO i innych zdarzeniach paranormalnych.



„Under the Riccione sun” – 1 lipca

Nowy włoski film oryginalny Netfliksa. Opowiada o grupie nastolatków, którzy spędzają wakacje na zatłoczonych plażach Riccione. Będzie o włoskim lecie, związkach i tym, jak szybko życia bohaterów (Mary, Tommy'ego, Guendy, Marco, Emmy, Ciro, Furio, Camilli, Bea i Gualtiery) mogą się zmienić. „Może nie ich wszystkich ale... poczekajcie i przekonajcie się sami” – zachęca platforma.

Netflix to jeden z największych na świecie rozrywkowych serwisów streamingowych, z którego korzysta 183 mln użytkowników w ponad 190 krajach. Udostępnia on wiele gatunków filmów, seriali i programów w różnych językach.

QUIZ:

Quiz wiedzy o serialach Netfliksa. Rozpoznasz tytuł po kadrze?