HBO przedstawiło nowości na lipiec. Rozpiska zelektryzuje nie tylko fanów Pikachu

100 dinge

Dwóch uzależnionych od przedmiotów przyjaciół postanawia sprawdzić, czy będą w stanie przetrwać 100 dni bez swoich rzeczy. (premiera 9 lipca)



Drań, tchórz, ofiara: Historia Roya Cohna

Dokument HBO przedstawia życie i okoliczności śmierci kontrowersyjnego prawnika Roya Cohna, który zdobył sławę jako oskarżyciel w procesie Juliusa i Ethel Rosenbergów skazanych za przekazywanie radzieckim agentom tajemnic dotyczących broni atomowej (premiera 23 lipca)



Natalie Wood: What Remains Behind

Film dokumentalny przedstawiający historię życia trzykrotnie nominowanej do Oscara aktorki – Natalie Wood. (premiera 9 lipca)



Godzilla II: Król potworów

Godzilla powraca, aby zmierzyć się z innymi gigantycznymi istotami w walce o dominację nad światem. (premiera 19 lipca)



Mój przyjaciel Ufik

Mały chłopiec trafia na obcą planetę, gdzie poznaje pociesznego psotnika o ośmiu łapkach i wielkim sercu. Animacja o sile i pięknie przyjaźni. (premiera 4 lipca)



Obsesja zbrodni

Serial dokumentalny będący zapisem dziennikarskiego śledztwa prowadzonego w sprawie brutalnego seryjnego gwałciciela i mordercy. Ekranizacja bestsellerowej książki Michelle McNamary o tym samym tytule. (premiera pierwszego odcinka 16 lipca)



Quiz

Miniserial przedstawiający historię byłego wojskowego, który wywołał wielki skandal, wygrywając w nieuczciwy sposób milion funtów w brytyjskiej edycji teleturnieju Milionerzy (premiera 12 lipca)



Nie ma nas w domu

Małżeństwo z dwójką dzieci marzy o lepszym życiu, co prowadzi ich do podjęcia ryzykownej decyzji. Film wyróżniony Nagrodą Publiczności na MFF w San Sebastian (premiera 25 lipca)



Kraina lodu 2

Elsa i Anna wraz z przyjaciółmi opuszczają Arendelle, by udać się w podróż w nieznane i spróbować odkryć, co zagraża ich królestwu. Druga część uwielbianego przez miliony dzieci na całym świecie kinowego hitu. (premiera 5 lipca)



Aniołki Charliego (2019)

Aniołki Charliego muszą po raz kolejny wkroczyć do akcji, aby uratować przyszłość planety. W jednej z głównych ról Kristen Stewart. (premiera 26 lipca)



Pokemon: Detektyw Pikachu

Prywatny detektyw znika w niewyjaśnionych okolicznościach, a jego syn stara się dowiedzieć, co dokładnie się wydarzyło. Pierwszy pełnometrażowy aktorski film o świecie Pokemonów. (premiera 12 lipca)



Dom grozy: Miasto Aniołów

Kiedy makabryczne morderstwo wstrząsa Los Angeles, detektyw Tiago Vega i jego partner Lewis Michener zostają uwikłani w tajemniczą intrygę. Spin-off serialu Dom grozy. (premiera pierwszego odcinka 3 lipca)

Kontynuacje/nowe odcinki seriali w lipcu na HBO

Wielka (The Great) – serial komediowy w satyryczny sposób przedstawiający młodość Katarzyny Wielkiej (kontynuacja, HBO)

Mogę cię zniszczyć (I May Destroy You) – serial HBO o beztroskiej i pewnej siebie dziewczynie, która po napaści seksualnej musi zbudować swoje życie na nowo. Historia stawiająca w centrum pytanie o granicę, jaka dzieli bycie wyzwolonym od bycia wykorzystanym (kontynuacja, HBO)

Mayans M.C. II (Mayans M.C. II) – drugi sezon kontynuacji nagradzanego serialu Synowie Anarchii o członku gangu motocyklowego Mayans M.C. – Ezekielu „EZ” Reyesie (kontynuacja, HBO3)

Synowie Anarchii Co robimy w ukryciu II (What We Do In The Shadows II) – drugi sezon serialu przedstawiającego perypetie trójki wampirów ze Staten Island (kontynuacja, HBO3)

Bankowa gra II (Bad Banks II) – drugi sezon serialu o młodej, pracującej w bankowości inwestycyjnej profesjonalistce, która zostaje wplątana w groźną intrygę (kontynuacja, HBO3)

Perry Mason (Perry Mason)– nowy serial HBO, prawnik Perry Mason zrobi wszystko, aby odkryć prawdę dotyczącą pewnego porwania. Historia oparta na postaci legendarnego adwokata z powieści autorstwa Erle’a Stanleya Gardnera (kontynuacja, HBO)

Billions V (Billions V) – piąty sezon serialu z Paulem Giamattim w roli ambitnego prokuratora, który prowadzi wojnę z wpływowym finansistą (kontynuacja, HBO)

Syrena III (Siren III) – trzeci sezon serialu o tajemniczej dziewczynie, która pewnego dnia zjawiła się w Bristol Cove – miasteczku będącym niegdyś domem dla syren (kontynuacja, HBO3)

Przegląd Tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII (Last Week Tonight With John Oliver VII) – siódmy sezon rewelacyjnego, pełnego ironii i sarkazmu show, którego gospodarzem jest John Oliver (kontynuacja, HBO3)

Axios III (Axios III)– trzeci sezon serialu dokumentalnego HBO oraz pochodzącej ze świata nowych mediów firmy Axios, który pomaga widzom lepiej zrozumieć trendy kształtujące współczesną Amerykę i świat (premiera finałowego odcinka 9 lipca, HBO)

We’re Here (We’re Here) – serial dokumentalny HBO prezentujący rekrutację mieszkańców małych amerykańskich miasteczek do udziału w wyjątkowych występach drag queen (premiera finałowego odcinka 11 lipca, HBO3)

Jett (Jett) – po wyjściu z więzienia utalentowana złodziejka zmuszona jest wrócić do swojej nielegalnej profesji (premiera finałowego odcinka 17 lipca, HBO)

Dave (Dave)– serial komediowy inspirowany życiem rapera i komika Dave’a Burda, lepiej znanego światu pod pseudonimem Lil Dicky (premiera finałowego odcinka 17 lipca, HBO3)

Roswell, w Nowym Meksyku II (Roswell: New Mexico II) – drugi sezon serialu inspirowanego cyklem powieści „Roswell: W kręgu tajemnic” autorstwa Melindy Metz (premiera finałowego odcinka 22 lipca, HBO3)

