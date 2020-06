HBO przedstawiło nowości na lipiec. Rozpiska zelektryzuje nie tylko fanów Pikachu

100 dinge

Dwóch uzależnionych od przedmiotów przyjaciół postanawia sprawdzić, czy będą w stanie przetrwać 100 dni bez swoich rzeczy. (premiera 9 lipca)



Drań, tchórz, ofiara: Historia Roya Cohna

Dokument HBO przedstawia życie i okoliczności śmierci kontrowersyjnego prawnika Roya Cohna, który zdobył sławę jako oskarżyciel w procesie Juliusa i Ethel Rosenbergów skazanych za przekazywanie radzieckim agentom tajemnic dotyczących broni atomowej (premiera 23 lipca)



Natalie Wood: What Remains Behind

Film dokumentalny przedstawiający historię życia trzykrotnie nominowanej do Oscara aktorki – Natalie Wood. (premiera 9 lipca)



Godzilla II: Król potworów

Godzilla powraca, aby zmierzyć się z innymi gigantycznymi istotami w walce o dominację nad światem. (premiera 19 lipca)



Mój przyjaciel Ufik

Mały chłopiec trafia na obcą planetę, gdzie poznaje pociesznego psotnika o ośmiu łapkach i wielkim sercu. Animacja o sile i pięknie przyjaźni. (premiera 4 lipca)



Obsesja zbrodni

Serial dokumentalny będący zapisem dziennikarskiego śledztwa prowadzonego w sprawie brutalnego seryjnego gwałciciela i mordercy. Ekranizacja bestsellerowej książki Michelle McNamary o tym samym tytule. (premiera pierwszego odcinka 16 lipca)



Quiz

Miniserial przedstawiający historię byłego wojskowego, który wywołał wielki skandal, wygrywając w nieuczciwy sposób milion funtów w brytyjskiej edycji teleturnieju Milionerzy (premiera 12 lipca)



Nie ma nas w domu

Małżeństwo z dwójką dzieci marzy o lepszym życiu, co prowadzi ich do podjęcia ryzykownej decyzji. Film wyróżniony Nagrodą Publiczności na MFF w San Sebastian (premiera 25 lipca)



Kraina lodu 2

Elsa i Anna wraz z przyjaciółmi opuszczają Arendelle, by udać się w podróż w nieznane i spróbować odkryć, co zagraża ich królestwu. Druga część uwielbianego przez miliony dzieci na całym świecie kinowego hitu. (premiera 5 lipca)



Aniołki Charliego (2019)

Aniołki Charliego muszą po raz kolejny wkroczyć do akcji, aby uratować przyszłość planety. W jednej z głównych ról Kristen Stewart. (premiera 26 lipca)



Pokemon: Detektyw Pikachu

Prywatny detektyw znika w niewyjaśnionych okolicznościach, a jego syn stara się dowiedzieć, co dokładnie się wydarzyło. Pierwszy pełnometrażowy aktorski film o świecie Pokemonów. (premiera 12 lipca)



Dom grozy: Miasto Aniołów

Kiedy makabryczne morderstwo wstrząsa Los Angeles, detektyw Tiago Vega i jego partner Lewis Michener zostają uwikłani w tajemniczą intrygę. Spin-off serialu Dom grozy. (premiera pierwszego odcinka 3 lipca)

