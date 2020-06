Cinemax kusi ofertą na lipiec. Kilka intrygujących produkcji, w tym animacja o Kapuścińskim

Eeasy land



Lista polecanych przez Cinemax produkcji:

Za humor i Sunny (Standing Up For Sunny) – pełna śmiechu i dobrej zabawy komedia romantyczna; kiedy Travis, samotnik z dziecięcym porażeniem mózgowym, spotyka nieśmiałą Sunny, jego życie zostaje wywrócone do góry nogami (premiera 1 lipca, Cinemax)

(Standing Up For Sunny) – pełna śmiechu i dobrej zabawy komedia romantyczna; kiedy Travis, samotnik z dziecięcym porażeniem mózgowym, spotyka nieśmiałą Sunny, jego życie zostaje wywrócone do góry nogami (premiera 1 lipca, Cinemax) Deadwood II, odc. 1 i 2 (Deadwood II Ep. 01 & 02) – drugi sezon kultowego serialu HBO o opanowanym gorączką złota miasteczku Deadwood w Dakocie (emisja pierwszych dwóch odcinków 2 lipca, kolejne w czwartki, Cinemax2)

Bóg istnieje, a jej imię to Petrunia (God Exists, Her Name is Petrunya)– w małej macedońskiej wiosce kobieta bierze udział w rytuale, który wcześniej zarezerwowany był wyłącznie dla mężczyzn. Dwie nagrody na MFF w Berlinie (premiera 5 lipca, Cinemax2)

Łatwy kraj (Easy Land) – uchodźczynie z Serbii, matka i córka, starają się odnaleźć w nowej ojczyźnie. Serbsko-kanadyjska reżyserka Sanja Zivkovic analizuje doświadczenia imigrantów poprzez pryzmat relacji matka-córka (premiera 11 lipca, Cinemax2)

Łatwy kraj (Easy Land) – uchodźczynie z Serbii, matka i córka, starają się odnaleźć w nowej ojczyźnie. Serbsko-kanadyjska reżyserka Sanja Zivkovic analizuje doświadczenia imigrantów poprzez pryzmat relacji matka-córka (premiera 11 lipca, Cinemax2) Do gwiazd (To The Stars) – nieśmiała nastolatka zaprzyjaźnia się z nowo przybyłą do miasteczka dziewczyną. Opowieść o dorastaniu i poszukiwaniu swojego miejsca w świecie, która miała premierę w Sundance (premiera 12 lipca, Cinemax)

Abou Leila (Abou Leila) – podczas wojny domowej w Algierii dwóch przyjaciół musi zmierzyć się ze swoimi demonami. Dramat o piekle konfliktu zbrojnego (premiera 12 lipca, Cinemax2)

(Abou Leila) – podczas wojny domowej w Algierii dwóch przyjaciół musi zmierzyć się ze swoimi demonami. Dramat o piekle konfliktu zbrojnego (premiera 12 lipca, Cinemax2) Mickey i niedźwiedź (Mickey And The Bear)– młoda dziewczyna ze skomplikowaną rodzinną historią stara się znaleźć w sobie siłę, aby wyrwać się z małego miasteczka (premiera 13 lipca, Cinemax)

Instynkt (Instinct (2019)) – doświadczona psycholożka rozpoczyna pracę w więzieniu, gdzie jej drogi krzyżują się z psychopatycznym gwałcicielem. Dwie nagrody na MFF w Locarno (premiera 18 lipca, Cinemax2)

Instynkt (Instinct (2019)) – doświadczona psycholożka rozpoczyna pracę w więzieniu, gdzie jej drogi krzyżują się z psychopatycznym gwałcicielem. Dwie nagrody na MFF w Locarno (premiera 18 lipca, Cinemax2) Rodzina od zaraz (Instant Family) – Mark Wahlberg oraz Rose Byrne jako małżeństwo podejmujące decyzję o adopcji trójki dzieci (premiera 19 lipca, Cinemax)

Czerwony hatchback (The Red Hatchback) – trzydziestokilkuletni samotny ojciec robi wszystko, aby zaspokoić potrzeby swojego pięcioletniego syna (premiera 19 lipca, Cinemax2)

Jeszcze dzień życia (Another Day Of Life (Aka. Jeszcze Dzien Zycia)) – Ryszard Kapuściński wyrusza do pogrążonej w wojnie Angoli, gdzie zmienia swoje podejście do życia i zawodu. Animacja wyróżniona Europejską Nagrodą Filmową i statuetką Goya (premiera 22 lipca, Cinemax2)

Karel, ja i ty (Karel, Ja a Ty (Aka. Karel, Me And You)– stworzona przez Bohdana Karáska komedia o życiu uczuciowym współczesnych trzydziestolatków (premiera 25 lipca, Cinemax2)

Karel, ja i ty (Karel, Ja a Ty (Aka. Karel, Me And You)– stworzona przez Bohdana Karáska komedia o życiu uczuciowym współczesnych trzydziestolatków (premiera 25 lipca, Cinemax2) Moja mała Zoe (My Zoe) – Julie Delpy jaka matka, która z całych sił walczy o przywrócenie do życia swojej córki. Aktorka staje również za kamerą i jest autorką scenariusza do filmu (premiera 26 lipca, Cinemax)

Ulysses i Mona (Ulysses & Mona)– zaszytego w głuszy artystę niespodziewanie odwiedza pełna życia młoda adeptka sztuki. Para wybiera się w podróż, która zmieni ich życie (premiera 26 lipca, Cinemax2)

(Ulysses & Mona)– zaszytego w głuszy artystę niespodziewanie odwiedza pełna życia młoda adeptka sztuki. Para wybiera się w podróż, która zmieni ich życie (premiera 26 lipca, Cinemax2) Lillian (Lillian) – żyjąca w Nowym Jorku rosyjska emigrantka postanawia wyruszyć na piechotę w długą podróż do domu. Film drogi, który jest swego rodzaju kroniką powolnego znikania człowieka (premiera 27 lipca, Cinemax)

Seriale: