Filmy „coming of age”, które warto obejrzeć. Lista ponad 20 produkcji

Filmy „coming of age” to produkcje o dorastaniu, dojrzewaniu i znajdowaniu własnego „ja”. Obrazy z tej kategorii są często osadzone w przeszłości i koncentrują się na rozwoju głównego bohatera – często od lat nastoletnich, aż do osiągnięcia pełnoletności. Wymienione przez nas produkcje będą w związku z tym idealne dla nastolatków, ale także dla dorosłych, którym przypomnieć mogą ich własne młodzieńcze rozterki, marzenia i czas beztroski.

„Honey Boy” / „Słodziak” (2019)

Film w reżyserii Shia LeBeoufa. Historia burzliwego dzieciństwa aktora Otisa Lorta oraz jego lat młodzieńczych, kiedy to za pośrednictwem snów i kina próbuje pogodzić się z ojcem.



„Big Time Adolescence” (2019)

Nastolatek dostaje się pod destrukcyjny wpływ swojego najlepszego przyjaciela.



„The Diary of a Teenage Girl” / „Wyznania nastolatki” (2015)

Dojrzewanie to prawdopodobnie najtrudniejszy czas w życiu każdego człowieka. Boleśnie doświadcza go nadwrażliwa autorka komiksowego pamiętnika, piętnastolatka Minnie, za wszelką cenę pragnąca udowodnić samej sobie swoją atrakcyjność, co do której ma wątpliwości.



„Booksmart” / „Szkoła melanżu” (2019)

Dwie nastoletnie akademickie supergwiazdy, w przededniu ukończenia szkoły średniej, zdają sobie sprawę że powinny mniej pracować, a więcej się bawić. Zdeterminowane, by nigdy nie być gorszymi od swoich rówieśników, dziewczęta wyruszają na misję, by w ciągu jednej nocy upchnąć cztery lata zabawy.



„Lady Bird” (2017)

Christine „Lady Bird” McPherson (Saoirse Ronan) ze wszystkich swych młodzieńczych sił sprzeciwia się matce (Laurie Metcalf). Kobiecie silnej, wyrazistej o jasno sprecyzowanych poglądach, pracującej bez wytchnienia jako pielęgniarka po tym, jak jej mąż (Tracy Letts) stracił pracę.



„Adult World” / „Tylko dla dorosłych” (2013)

Amy (Emma Roberts) ukończyła college, wierząc, że jej przeznaczeniem jest zostać wielką poetką. Niepowodzenia zmuszają ją jednak do odłożenia realizacji planów i znalezienia źródła utrzymania. Wkrótce dziewczyna zatrudnia się w sklepie dla dorosłych.



„Me and Earl and the Dying Girl” / „Earl i ja, i umierająca dziewczyna” (2015)

Greg jest uczniem ostatniej klasy liceum, który unika głębszych związków i próbuje zachować anonimowość, wtapiając się w tłum. Nawet swego nieodłącznego towarzysza, Earla, z którym realizuje amatorskie parodie słynnych filmów, nazywa nie najlepszym przyjacielem, a ”współpracownikiem”. Jego życie zmieni się na zawsze, gdy za namową matki zdecyduje się dotrzymywać towarzystwa Rachel, szkolnej koleżance, u której zdiagnozowano raka.



„Being Charlie” (2015)

Uzależniony od narkotyków Charlie trafia na odwyk dla dorosłych, gdzie poznaje piękną i niestabilną emocjonalnie Evę.



„The Kings of Summer” / „Królowie lata” (2013)

Joe, Patrick i Biaggio skończyli już 15 lat i mają dość słuchania rodziców. Tego lata chcą spróbować wszystkiego, wziąć życie w swoje ręce i stać się mężczyznami. We trzech uciekają do lasu.



„Palo Alto” (2013)

Szkolny trener piłki nożnej zmaga się nie tylko ze swoimi problemami, ale również z nastoletnimi podopiecznymi, którzy przysparzają kłopotów.



„Mid90s” / „Najlepsze lata” (2018)

Film w reżyserii Jonah Hilla. Nastolatkowie z Kalifornii zmagają się z problemami dojrzewania.



„Short Term 12” / „Przechowalnia numer 12” (2013)

Opiekunka w ośrodku wychowawczym dla młodzieży zachodzi w ciążę, co zmusza ją do rozliczenia się z mroczną przeszłością.



„Boy Erased” / „Wymazać siebie” (2018)

Historia Jareda, syna baptystycznego pastora w małym amerykańskim miasteczku. Jared w wieku 19 lat dokonuje przed rodzicami coming outu. Rodzice stawiają chłopakowi ultimatum - albo podda się terapii konwersyjnej, albo zostanie wykluczony z kościoła, straci rodzinę i przyjaciół.



„The Miseducation of Cameron Post” / „Złe wychowanie Cameron Post” (2018)

Chloë Grace Moretz jako nastolatka, którą opiekunowie umieszczają w ośrodku zajmującym się nawracaniem młodzieży. W przypadku Cameron „grzechem” był romans z najlepszą przyjaciółką. Szefem ośrodka jest „nawrócony ”gej, który choć pełen dobrych intencji nie widzi, że jego podopieczni mają problem przede wszystkim z samoakceptacją.



„The Art of Getting By” / „Sztuka dorastania” (2011)

Bystremu, młodemu samotnikowi George'owi udało się dotrwać do klasy maturalnej, choć ani razu nie odrobił zadania domowego. Sally jest szkolną pięknością, ukrywającą smutek pod maską popularności. Pomiędzy bratnimi duszami, mającymi trudne relacje z rodzicami rozkwita przedziwny związek.



„The Edge of Seventeen” / „Gorzka siedemnastka” (2016)

Nadine (Hailee Steinfeld) i Krista (Haley Lu Richardson) to najlepsze przyjaciółki, które razem zmagają się z problemami okresu dojrzewania. Są nierozłączne. Niestety, pewnego dnia wychodzi na jaw, że Krista po kryjomu zaczęła spotykać się ze starszym bratem Nadine, Darianem (Blake Jenner). Dziewczyna jest zrozpaczona. Czuje się zdradzona i oszukana. Nie potrafi wybaczyć nielojalności. Przyjaźń nastolatek staje pod znakiem zapytania.



„It’s Kind of a Funny Story” / „Całkiem zabawna historia” (2010)

Craig przeżywa załamanie nerwowe. Ma depresję i myśli samobójcze. Nie wytrzymuje presji szkoły, rodziców, konieczności dostania się na świetną uczelnię. Zgłasza się na oddział psychiatryczny, ponieważ wierzy, że pomogą mu wrócić do normy.



„Zniknięcie Sidneya Halla” (2017)

Po wydaniu bestsellerowej książki inspirowanej śmiercią licealnego kolegi z klasy, kontrowersyjny pisarz Sidney Hall (Logan Lerman) staje się z dnia na dzień sławny i rozpoznawalny. Jego związek z Melody (Elle Fanning) zaczyna się rozpadać, gdy mroczne konsekwencje książki brutalnie ingerują w ich wspólne życie... aż Sidney nieoczekiwanie znika bez śladu. Blisko dekadę później pojawia się tajemniczy detektyw (Kyle Chandler), który poszukuje zaginionego pisarza i próbuje powiązać zagadkowy związek jego powieści z serią niewyjaśnionych podpaleń.



„Adventureland” (2009)

Akcja filmu dzieje się w 1987 roku. Główny bohater marzy o studiach w Nowym Jorku, jednak okazuję się, że jego rodzice mają poważne problemy finansowe. I tak, zamiast cudownych wakacji Jamesa czeka praca za najniższą stawkę w wesołym miasteczku. Odnajduję tam jednak nowych przyjaciół i co najważniejsze prawdziwą miłość. Nudne wakacje przeradzają się w najbardziej niesamowitą przygodę...



„The Spectacular Now” / „Cudowne tu i teraz” (2013)

Sutter Kelly, popularny uczeń ostatniej klasy liceum, nie ma żadnych planów na przyszłość. Jest w pełni usatysfakcjonowany życiem jakie wiedzie, lubi swoją pracę w sklepie odzieżowym dla mężczyzn, nie stroni od alkoholu i imprez. Wszystko się zmienia, gdy przypadkowo poznaje Aimee Finecky, nietypową miłą dziewczynę.



„Charlie” / „The Perks of Being a Wallflower” (2012)

Nastoletni Charlie (Logan Lerman) jest uczniem pierwszej klasy liceum w Pittsburgu. Nieśmiały i wyobcowany outsider nie ma lekko w nowym środowisku. Nie pasuje do żadnej grupy, a jego niekonwencjonalne poglądy nie ułatwiają mu procesu dopasowywania się do innych. Pierwsze miłosne doświadczenia, samobójstwo przyjaciela, relacje w rodzinie, narkotyki – z tym wszystkim Charlie zmaga się samotnie, aż do chwili, kiedy jego inteligencję i wrażliwość zauważają Sam (Emma Watson) i Patrick (Ezra Miller).