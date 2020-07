Aktorzy oburzeni decyzją TVP. „Komu to przeszkadzało?”

Serial „Echo serca” był początkowo emitowany w TVP1, ale później zagościł na antenie TVP2. Widzowie obejrzeli ostatni odcinek 21 kwietnia, a z najnowszych doniesień wynika, że aktorzy nie wrócą już do pracy na planie. „Z przykrością was informujemy, że nie będzie kontynuacji (wszystko na to wskazuje) naszego serialu. W czerwcu powróciliśmy na plan podobnie jak wiele polskich seriali w tzw. zaostrzonym rygorze sanitarnym. Co za radość, po trzech miesiącach bez pracy! Niestety dwa dni później dowiedzieliśmy się, że TVP »zawiesza zdjęcia do odwołania« co w praktyce oznacza zakończenie serialu” – napisał Przemysław Sadowski na Facebooku.

Dwa rosyjskie seriale

Aktor przyznał, że nie zna powodów decyzji TVP, ponieważ „Echo serca” miał bardzo dobrą oglądalność. „Może ktoś w TVP stwierdził, że skoro teraz Polski widz nie ma szans na spotkanie z Polskimi aktorami w teatrze, to pewnie lepiej żeby nie oglądał ich również telewizji” – ironizował gwiazdor.