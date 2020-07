Coś dla fanów klasyki anime. Powstały suknie ślubne i smokingi inspirowane „Czarodziejką z Księżyca”

Przy współpracy z twórcą serii „Czarodziejka z Księżyca” Naoko Takeuchim japońska firma Mariarosa stworzyła linię sukni ślubnych i smokingów, które są inspirowane popularnym serialem. Co ciekawe, stroje nie są na sprzedaż – dostępne będą wyłącznie do wypożyczenia. W naszej galerii zebraliśmy dla was wszystkie stworzone projekty.

„Czarodziejka z Księżyca”

„Czarodziejka z Księżyca” to seria stworzona przez mangakę Naoko Takeuchi. Anime oglądać mogliśmy po raz pierwszy na antenie Polsatu w latach 90. Główną bohaterką „Czarodziejki z Księżyca” jest Usagi Tsukino, 14-letnia dziewczyna z Tokio. Luna odkrywa tożsamość Usagi jako Czarodziejki z Księżyca – wojowniczki, której przeznaczeniem jest uratowanie Ziemi, a później także całej galaktyki.

