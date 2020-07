Shia LaBeouf w nowym filmie Davida Ayera. Do sieci trafił zwiastun „The Tax Collector”

W „The Tax Collector” LaBeauf wciela się w Creepera, „poborcę podatkowego” pracującego dla bossa mafijnego o ksywie Wizard. Spędza on całe dnie na zbieraniu doli dla swojego szefa z nielegalnych transakcji narkotykowych. W zwiastunie filmu wychodzi na ulice ze swoim towarzyszem Davidem (Bobby Soto) i możemy zobaczyć brutalne metody, jakie stosują wobec innych w celu uzyskania haraczu. Później jednak wraca z Meksyku do Los Angeles stary rywal Wizarda i, jak można się domyślać, wywiązuje się z tego ogromny konflikt interesów. David zdaje sobie sprawę z tego, że musi chronić to, co dla niego najważniejsze: swoją rodzinę.

Film „The Tax Collector” ma pojawić się na ekranach kin 7 sierpnia. W tym samym czasie dodany ma zostać na platformy streamingowe w internecie.