Kurdej-Szatan chwali Hołownię i Trzaskowskiego. „Brawo Panowie”

„Brawo Panowie! W ostatnich latach przepychanek politycznych niczym przekupy na targu i robienia nam wstydu na arenie międzynarodowej, wy pokazaliście, że można potrafić ze sobą rozmawiać merytorycznie z klasą, kulturą i wspólnie walczyć o lepsze jutro” – napisała na Instagramie Barbara Kurdej-Szatan, dołączając zdjęcie Rafała Trzaskowskiego i Szymona Hołowni. Aktorka dodała, że takich właśnie polityków jak dwaj wspomniani „życzymy sobie w naszym kraju”. Celebrytka swoim postem nawiązała do debaty prezydenta Warszawy i bezpartyjnego kandydata, jaka odbyła się w środę.

Wspólna debata Hołowni i Trzaskowskiego

W trakcie wspólnej debaty, która odbyła się 1 lipca, Rafał Trzaskowski odpowiedział na cztery postulaty minimum bezpartyjnej prezydentury, które przedstawił Szymon Hołownia. Kandydat Koalicji Obywatelskiej podkreślił, ze przyjmuje kwestie dotyczące legislacji. – Oczywiście będę wetował wszystkie ustawy, które będą łamały konstytucje, które będą łamały reguły praworządności. Zgadzam się, że musi być dochowana wierność procesowi, który wypracowaliśmy przez lata. Absolutnie tak. Ten postulat z pana programu przyjmuję. Chodzi o to, by nie było przepychania prawa nocą, żeby nie trzeba było poprawiać kilkukrotnie tych samych ustaw – wyjaśnił. Pytany o to, czy jest gotów zawetować każdą ustawę, która będzie odsuwać Polskę od osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku, prezydent Warszawy podkreślił, że walka z kryzysem klimatycznym to jeden z najważniejszych postulatów jego programu. – Absolutnie uwzględniam postulat, by wetować wszystko, co będzie nas oddalało od neutralności klimatycznej – zapewnił Trzaskowski.

„Rząd PiS i Andrzej Duda będą próbowali niszczyć samorządy”

Polityk PO powiedział także podczas debaty z Szymonem Hołownią, że zobowiązuje się do wetowania każdej ustawy, która będzie ograniczała kompetencje samorządów. – Sam jestem samorządowcem, rozmawiałem z setkami samorządowców, współpracuję z nimi od wielu lat. To jedna z najważniejszych motywacji do mojego startu. Jestem absolutnie przekonany, że rząd PiS i Andrzej Duda będą próbowali niszczyć samorządy – dodał. – Zawsze pracowałem z bardzo szerokim zapleczem, nie tylko politycznym. Zapraszałem do pracy ekspertów i działaczy społecznych, którzy nie mieli politycznych powiązań. Tak jak w moim najbliższym otoczeniu w ratuszu, gdzie olbrzymia większość w zarządzie i wśród moich najbliższych doradców nie ma nic wspólnego z polityką, dokładnie tak samo będzie w Kancelarii Prezydenta – stwierdził Trzaskowski pytany o kwestię zatrudnienia w Kancelarii Prezydenta osób, które nie są działaczami partii politycznych.

Trzaskowski był także pytany o to, czy po ewentualnym zwycięstwie w wyborach prezydenckich zleciłby kontrolę NIK pod kątem upartyjnienia, zatrudniania osób, które otrzymują stanowiska w związku z pełnionymi wcześniej funkcjami w partiach politycznych – Myślę, że spółki warszawskie są najbardziej kontrolowane na świecie, bo tak postępuje rząd PiS. Ludzie w spółkach Skarbu Państwa zarabiają ogromne pieniądze czasami za pilnowanie łąki. Podejmuję zobowiązanie, żeby dokonać audytu we wszystkich spółkach, zarówno miejskich, jak i spółkach Skarbu Państwa – powiedział prezydent Warszawy.

