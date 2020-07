Prowadzący „Pytania na śniadanie” rzucał bułkami na antenie. Widzowie nie kryją oburzenia

W jednym z ostatnich odcinków „Pytania na śniadanie” w TVP2 prowadzący Łukasz Nowicki i Ida Nowakowska dyskutowali o nawykach żywieniowych Polaków. Wspominano m.in. o tym, jak przyrządzić zdrowe potrawy na grilla. Kiedy eksperta stwierdziła, że powinniśmy wyeliminować z diety białe pieczywo i zażartowała, że nie wie, co takie bułki robią na stole, gdy tematem rozmowy jest zdrowe odżywianie, Łukasz Nowicki zamaszystym ruchem zrzucił pieczywo na podłogę.

Chwilę później profile programu w mediach społecznościowych zalała fala krytycznych komentarzy. „Jest tyle osób głodnych, że chętnie podniosło by te bułki z ziemi i zjadło, powinien pan przeprosić za to co pan zrobił”; „ktoś te bułki musiał upiec, ktoś wyhodować pszenicę a pan tylko dlatego, że ich nie je, wyrzuca na wizji”; „co za wstyd i żenujące zachowanie dziennikarza”; „brak szacunku do chleba powszedniego, oby nigdy go panu nie zabrakło” – pisali internauci

Nowicki żartuje z depresji

Łukasz Nowicki nie ma ostatnio dobrej passy. Na początku czerwca w programie poruszono temat leków antydepresyjnych. Kiedy dziennikarzom nie udało się połączyć z profesor, która miała opowiedzieć o programie, Nowicki stwierdził, że "za chwileczkę będzie miał depresję i lęki z tego powodu". – Jak mam doła na przykład czasami, myślę sobie, że wziąłbym sobie takie lekarstewko i byłbym taki wesoły i szczęśliwy, i świat byłby taki piękny i różowy. A to chyba nie jest takie oczywiste – żartował. Prowadzący „Pnś” przypomnieli, że w ciągu roku Polacy wydali około 200 mln złotych na leki antydepresyjne. Wówczas Nowicki zażartował, że najlepszym lekarstwem na depresję jest prowadzony przez niego program. Później postanowił udzielić „złotych rad” osobom zmagającym się z depresją. – Staramy się zażywać tych leków jak najmniej, oglądajcie nas, spotykajcie się z najbliższymi – mówił.