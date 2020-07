Halle Berry rozwścieczyła internautów. Chciała zagrać transpłciowego mężczyznę w filmie

53-letnia aktorka po raz pierwszy przekazała tę informację za pośrednictwem Instagrama. – Myślę o tym, czy grać postać, która jest kobietą w trakcie transformacji w mężczyznę. Jest to jedna z bohaterów w projekcie, który uwielbiam i który mogę realizować – podała. W sieci od razu zawrzało – internauci i organizacje zaczęły pisać o tym, że brakuje reprezentacji osób transpłciowych na ekranie i że to one powinny grać takie postaci.

W końcu aktorka zdecydowała się wydać oświadczenie w sprawie. „W weekend miałam okazję przedyskutować moje rozważania na temat przyszłej roli osoby transpłciowej i chciałabym poprosić o chwilę uwagi. Jako kobieta cisgender rozumiem teraz, że nie powinnam brać pod uwagę tej roli i że to społeczność transpłciowa powinna mieć możliwość opowiadania własnych historii. Jestem wdzięczna za wskazówki i krytyczne uwagi w ciągu ostatnich dni i nadal będę słuchać i uczyć się na tym błędzie” – napisała aktorka w oświadczeniu.

