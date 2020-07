Netflix ogłasza nowy serial „Rozłąka” z Hilary Swank w roli astronautki. Jest zapowiedź

Stworzony przez Andrew Hinderakera i wyprodukowany przez Jasona Katimsa („Friday Night Lights”) serial Netflix „Rozłąka” to nakręcony z rozmachem wzruszający dramat o nadziei, człowieczeństwie i poświęceniach, jakie trzeba ponieść, by osiągnąć to, co wydaje się niemożliwe. Amerykańska astronautka, Emma Green (Hilary Swank), dołącza do niebezpiecznej wyprawy na Marsa jako dowódca międzynarodowej załogi. Na Ziemi zostawia męża (Josh Charles) i nastoletnią córkę (Talitha Bateman), którzy akurat bardzo jej potrzebują. Podróż w kosmos staje się coraz bardziej wymagająca, a relacje między członkami załogi i ich rodzinami — coraz bardziej skomplikowane. „Rozłąka” to opowieść o tym, że czasami, aby sięgnąć gwiazd, trzeba zapomnieć o życiu.

Producentami wykonawczymi serialu są showrunnerka Jessica Goldberg, Matt Reeves, Jason Katims, Edward Zwick, Hilary Swank, Adam Kassan, Andrew Hinderaker, Jeni Mulein i Michelle Lee.

O postaciach