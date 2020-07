Film „Piotruś Pan i Wendy”. Jude Law może zagrać Kapitana Haka

Film reżyseruje David Lowery, a autorem scenariusza jest Toby Halbrooks. Już wiadomo, że Wendy zagra Ever Anderson, a Alexander Molony wcieli się w Piotrusia Pana. To jedna z produkcji, nad którą pracę przerwano w marcu z powodu pandemii koronawirusa. Teraz ekipa powoli wraca na plan, a Jude Law jest przesłuchiwany do roli Kapitana Jamesa Haka.

Film „Piotruś Pan i Wendy” powstanie na podstawie powieści autorstwa szkockiego powieściopisarza i dramaturga J.M. Barriego. Na początku Barrie napisał sztukę teatralną pod tytułem „Piotruś Pan” , pierwszy raz wystawioną w 1904. W 1911 Barrie zaadaptował ją na powieść, której nadał tytuł „Piotruś Pan i Wendy” .

Głównym bohaterem jest Piotruś Pan, psotny chłopiec, który nie chce dorosnąć. Jest znakomitym szermierzem, spędza swe niekończące się, pełne przygód dzieciństwo na wyspie Nibylandii, przewodząc grupie Zagubionych Chłopców. Pewnego dnia Piotruś przylatuje do sypialni Wendy i jej braci i namawia je do ucieczki do Nibylandii. Głównym antagonistą Piotrusia jest grupa piratów pod dowództwem kapitana Haka.

