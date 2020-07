List 150 autorów ws. „cancel culture”. Podpisali się pod nim m.in. J.K. Rowling, Margaret Atwood i Salman Rushdie

„Cancel culture” to pewnego rodzaju społeczny odwet na ludziach, głównie występujący w sieci (wywodzi się z Twittera). Stosuje się go wobec osób, które w ostatnim czasie lub też w przeszłości zrobili coś, co szersze grono odbiorców uznało za problematyczne. Chodzi o „anulowanie” jednostki za to, że większej grupie nie podoba się jej zachowanie.

Jednym z takich przykładów stała się ostatnio sama J.K. Rowling za jej poglądy na temat osób transseksualnych. Margaret Atwood była przedmiotem nagonki pod koniec 2016 roku, gdy poparła list otwarty Kanadyjskiego Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej, w którym wzywano do podania powodów zawieszenia i zwolnienia pisarza i instruktora Stevena Galloweya po ujawnieniu zarzutów o napaść seksualną. Z kolei powieść „Szatańskie wersety” Salmana Rushdiego z 1988 roku wciąż wywołuje wiele kontrowersji i zarzuca się jej treści bluźniercze dla islamu.

Inni sygnatariusze listu to autorzy Martin Amis i Jeffrey Eugenides, publiczni intelektualiści Malcolm Gladwell i Noam Chomsky, muzyk jazzowy Wynton Marsalis, psycholog Steven Pinker, feministka Gloria Steinem, arcymistrz szachowy Gary Kasparov oraz dziennikarz CNN i "Washington Post" Fareed Zakaria.

Co piszą autorzy w liście?