HBO przedstawiło listę dokumentalnych nowości. To nagrodzone produkcje z Polski, Czech, Węgier i Rumunii

Europejscy filmowcy znani są ze swojej wrażliwości i ciekawego spojrzenia na świat. W swoich projektach zadają oni ważne pytania dotyczące wartości, relacji międzyludzkich czy celu życia człowieka. Niedawno w serwisie HBO GO miały miejsce premiery dwóch takich filmów dokumentalnych – przedstawiającego śledztwo dziennikarskie, które ujawniło olbrzymią skalę korupcji w rumuńskim systemie zdrowia –„Colectiv”oraz zgłębiającego historię założycieli Hollywood, którzy mieli polskie korzenie – „Pollywood”.

Tytuły te to jednak dopiero początek listy najnowszych dokumentów HBO Europe. Na festiwalu Hot Docs, który odbył się w czerwcu w Toronto, zaprezentowane zostały nowe europejskie filmy dokumentalne. Jest wśród nich polski dokument „Lekcja miłości” opowiadający o 69-letniej kobiecie, która uwolniwszy się z toksycznego związku po raz pierwszy w życiu zaczyna żyć na własnych warunkach. Są także dwa filmy, które swoją międzynarodową premierę miały właśnie na Hot Docs, tzn. węgierski „Dwie matki” przedstawiający historię węgierskiej pary kobiet, która stara się o adopcję dziewczynki, oraz czeski film „Niesieni muzyką” opowiadający o niezwykłym zespole, który tworzą niepełnosprawni muzycy.

Wśród innych nowych produkcji HBO Europe są też wyróżniony nagrodą główną Złotym Rogiem na Krakowskim Festiwalu Filmowym rumuński film „Acasă, mój dom”, stawiający pytania o cenę dostosowania się do obowiązujących zasad społecznych i podkreślający znaczenie rodziny oraz zaprezentowany na festiwalu CPH:DOX w Kopenhadze węgierski„Powrót to Epipo”o kontrowersyjnym letnim obozie młodzieżowym, który odcisnął piętno na jego uczestnikach. Oto pełna lista filmów i przybliżone daty ich premier na HBO GO.

„Dwie matki” (Anyáim története (aka. Her Mothers)) – Węgry | premiera w HBO GO w 2021

Główną bohaterką filmu Dwie matki jest Virág, która niegdyś była węgierską posłanką, ale rozczarowana polityką postanowiła z niej odejść. Wspólnie ze swoją partnerką, muzyczką Nórą postanawiają adoptować dziecko. Kobiety decydują się na ten krok, mając świadomość, jak trudno jest na Węgrzech parom jednopłciowym powiększyć rodzinę. Po dwóch latach czekania w niepewności dowiadują się, że mogą adoptować dziewczynkę, która aktualnie mieszka w rodzinie zastępczej. Nóra i Virág bez wahania decydują się na adopcję. Virág od razu ustawia się w roli matki, Nóra natomiast ma problemy ze zdefiniowaniem swojej roli w rodzinie. Jej obawy, że dziewczynka nie potrzebuje dwóch matek sprawiają, że zaczyna kwestionować własną tożsamość. Oprócz typowych problemów matek małych dzieci, obie bohaterki spotykają się z przejawami dyskryminacji homoseksualnych rodzin, co ma coraz większy wpływ na ich życie oraz plany na przyszłość. Film został wyprodukowany przez spółkę Campfilm (Powrót to Epipo, The Euphoria of Being, Cain’s Children), jego współproducentem jest HBO Europe we współpracy z Match Frame Productions. Obowiązki producentów dokumentu pełnią Sára László i Marcell Gerő z ramienia spółki Campfilm, a współproducentką jest Noémi Veronika Szakonyi z Match Frame Productions. Producentkami wykonawczymi z ramienia HBO Europe są natomiast Hanka Kastelicová i Anna Závorszky. Proces postprodukcji dokumentu Dwie matki odbył się przy wsparciu Programu Dokumentów Filmowych Instytutu Sundance. Dokument miał swoją światową premierę na tegorocznym festiwalu Hot Docs w Toronto.



„Powrót do Epipo” (Visszatérés Epipóba (aka. Return to Epipo) – Węgry | premiera w HBO GO jesienią 2020

Pod koniec lat 80. wielu nastoletnich Węgrów marzyło o wyjeździe na pewien niezwykły obóz letni. Podczas trwającego trzy tygodnie turnusu, nastoletni chłopcy i dziewczęta zostawiali za sobą realia ostatnich dni ustroju socjalistycznego i wkraczali w baśniowy świat krainy Epipo – miejsca, gdzie działa się magia, dzieci odgrywały różne role i wymyślały swój własny język. Charyzmatyczny kierownik obozu potrafił oczarować dzieci, jednak oprócz niewinnych gier na terenie obozu systematycznie dochodziło też do upokarzania i nadużyć, co skrzętnie przez lata ukrywano. Pewnego dnia, córka jednej z byłych mieszkanek krainy Epipo, reżyserki Judit Oláh, oświadcza, że chce pojechać na letni obóz i nieoczekiwanie okazuje się, że jej matka z trudnością podejmuje decyzję o wysłaniu dziecka na wakacje. Po 25 latach milczenia Judit ponownie spotyka się ze swoimi towarzyszami dziecięcych zabaw, aby zrozumieć, dlaczego hermetyczny i tajemniczy świat mrocznych tajemnic Epipo jest nadal obecny w życiu każdego z nich. Dokument został wyprodukowany Przez Campfilm (The Euphoria of Being, Her Mother, Cain’s Children), a HBO Europe jest jego współproducentem. Film miał swoją światową premierę na festiwalu CPH:DOX w Kopenhadze.



„Acasă, mój dom” (Acasă, My Home) – Rumunia | premiera w HBO GO jesienią 2020

Akcja dokumentu rozgrywa się na dzikich terenach bukaresztańskiej delty, opuszczonego zbiornika wodnego znajdującego się na rogatkach tętniącej życiem metropolii, gdzie od przeszło 20 lat rodzina Enache mieszka w harmonii z naturą. Jej członkowie śpią w chacie na brzegu jeziora, łowią rękami ryby i żyją zgodnie z rytmem wyznaczanym przez pory roku. Kiedy na terenie delty zaczyna powstawać park narodowy, bohaterowie zmuszeni są porzucić swój niekonwencjonalny styl życia i przeprowadzić się do miasta, gdzie zamiast wędki każdy trzyma w ręku smartfona, a dzieci zamiast bawić się popołudniami uczą się na lekcjach. Członkowie rodziny z trudem aklimatyzują się do życia w nowoczesnej cywilizacji i walczą, żeby przeprowadzka nie odbiła na ich wzajemnych relacjach. Każdy z nich zaczyna kwestionować swoje miejsce w świecie i zastanawiać się nad swoją przyszłością. Wychowana na łonie natury dziewiątka dzieci i ich rodzice walczą o jedność rodziny w betonowej dżungli. Dokument Acasă, mój dom jest reżyserskim debiutem Radu Ciorniciuca. Jego filmowe spojrzenie i empatia pozwoliły mu nakręcić poruszający dokument o żyjącej na obrzeżach rumuńskiego społeczeństwa ubogiej rodzinie, której członkowie walczą o akceptację i swoją własną wersję wolności. Dokument wyprodukowany został przez spółkę Manifest Film, przy wsparciu Rumuńskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Jego współproducentami są HBO Europe, Corso Film (Niemcy) i Kino Company (Finlandia). Za międzynarodową dystrybucję odpowiada spółka Autlook Filmsales. Obowiązki producentki pełni Monica Lăzurean-Gorgan z Manifest Film. Producentką ze strony HBO Romania jest Alina David, a obowiązki producentki wykonawczej w imieniu HBO Europe pełni Hanka Kastelicová. Film miał swoją światową premierę na Festiwalu Filmowym Sundance 2020 roku. Prezentowany był również na tegorocznym Krakowskim Festiwalu Filmowym, na którym otrzymał Złoty Róg - główną nagrodę w konkursie dokumentalnym.



„Niesieni muzyką” (Postizeni Muzikou (aka. Two Roads)) – Czechy | premiera w HBO GO jesienią 2020

„Niesieni muzyką” to historia zespołu muzycznego, który od przeszło 20 lat koncertuje na całym świecie. Grupa ‘The Tap’ została założona przez uczestników warsztatów muzycznych Instytutu im. Jedlicka, ośrodka edukacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci i dorosłych, który działa na zasadzie non-profit. Lider zespołu Šimon Ornest pomaga muzykom osiągnąć w pełni zasłużony sukces i uznanie, a podczas inspirujących występów zespołu walczy ze stygmatyzacją i uprzedzeniami wobec osób niepełnosprawnych. W dokumencie Niesieni muzyką kamera towarzyszy muzykom w ich codziennym życiu i na próbach koncertu, podczas którego chcą wykonać premierowo swoją nową, ambitną piosenkę. Obserwuje też ich prywatne relacje i randkowe doświadczenia. Reżyser Radovan Síbrt nakręcił utrzymany w realistycznej konwencji dokument obserwacyjny, którego bohaterami są pełni energii, dowcipni i bezkompromisowi muzycy oraz ich ekscentryczny lider. Producentami filmu są Alžbeta Karásková, Karel Poupě ze spółki PINK Productions oraz Hanka Kastelicová i Tereza Polachová z HBO Europe. Film miał swoją międzynarodową premierę na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Dokumentalnym Hot Docs Canadian w Toronto.



„Lekcja miłości” – Polska | premiera w HBO GO jesienią 2020

„Ta część życia należy do mnie!” mówi Jola, po uwolnieniu się z toksycznego małżeństwa. Kobieta szaleje ze swoimi przyjaciółkami, wreszcie cieszy się życiem i dość niespodziewanie dla samej siebie, na lekcji tańca latynoskiego, nawiązuje romans. Czy po raz pierwszy w życiu, mając 69 lat, odnajdzie miłość? Przez dziesięciolecia Jola postępowała zgodnie z oczekiwaniami innych. Jako matka sześciorga dzieci i żona porywczego męża codziennie robiła makijaż, wkłada kolorowe ubrania i udawała, że wszystko jest w porządku. Jednak pewnego dnia coś w niej pęka i Jola odnajduje w sobie siłę, aby odejść od męża i zacząć żyć pełnią życia. Spotyka się z przyjaciółkami, tańczy w Café Smile, pisze wiersze i piosenki. Śpiewa o miłości – uczuciu, o którym zawsze marzyła, ale nigdy go nie zaznała. Niespodziewanie spotyka Wojtka, który traktuje ją jak królową. Jednak czy będzie umiała otworzyć się na miłość, po raz pierwszy w swoim życiu? Zwłaszcza, gdy dowiaduje się, że ma mniej czasu, niż przypuszczała? Lekcja miłości to film wyreżyserowany przez Małgorzatę Goliszewską i Kasię Mateję, a wyprodukowany przez Annę Stylińską z Fundacji Widok. Producentką z ramienia HBO Europe jest Izabela Łopuch, a producentem wykonawczym Hanka Kastelicová. Dokument jest koprodukcją HBO Europe, Fundacji Widok, MX35 Ruzik Twardowski Wajda, Aura Films i Zamku Książąt Pomorskich. Projekt powstał ze wsparciem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Film był prezentowany na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Dokumentalnym Hot Docs Canadian w Toronto.