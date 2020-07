Partnerka Wójcika z Ani Mru-Mru ciężko choruje. Komik łamiącym głosem odczytał jej list

„Całe życie pomagałem, dziś wyciągam rękę i proszę o pomoc was. Moja Jani zachorowała – ma raka. Ale rak to nie wyrok i chcemy podjąć z nim walkę. Dziś proszę was o pomoc, o fundusze na pobyt dla niej w klinice. Liczy się każda chwila i każdy grosz. Bardzo was proszę o pomoc” – mówił na nagraniu zamieszczonym w sieci Michał Wójcik.

„Popłakałam się”

Po dziewięciu dniach udało się nie tylko zebrać oczekiwaną kwotę 150 tys. zł, ale zgromadzić niemal 245 tys. Jani napisała więc list, który Wójcik przeczytał łamiącym głosem w programie „Pytanie na śniadanie”. „Kochani, nieoceniona jest pomoc i wsparcie, które dostałam. Uwielbiam dawać, ale z przyjmowaniem mam wyzwanie. Choroba pokazała, że jestem człowiekiem małej wiary. Wy sprawiliście, że chcę się zmienić na lepsze, że zaczynam wierzyć” – napisała partnerka gwiazdora kabaretu Ani Mru-Mru.

Jani wyraziła wdzięczność za otrzymane środki oraz słowa wsparcia i modlitwę. „Gdy w dniu swoich urodzin spojrzałam na zbiórkę, gdzie kwota przekraczała oczekiwany rezultat, byłam onieśmielona, że jest tylu dobrych ludzi. Czytając wasze słowa wsparcia i modlitwy, popłakałam się” – kontynuowała. Jak podaje Onet, już w piątek rozpoczęła się terapia ukochanej Wójcika.

W sieci znalazło się także nagranie Wójcika, na którym komik podziękował za wsparcie finansowe. – Udało się państwu wywołać uśmiech na mojej twarzy. Ja postaram się jeszcze przez wiele, wiele lat wywoływać uśmiech u państwa. Podejmujemy w tej chwili walkę, nie damy się – podkreślił.