Krytycy BBC wybrali najlepsze dotychczasowe filmy 2020 roku. Jakie produkcje zostały wyróżnione?

„Prawdziwa historia gangu Kelly'ego”

Historia osławionego, wyjętego spod prawa Neda Kelly'ego i jego gangu.



„Malarka i złodziej” / „The Painter and the Thief”

Film opowiada o Barborze Kysilkovej, artystce, która zaprzyjaźnia się z Karlem Bertil-Nordlandem, mężczyzną, który ukradł jej dzieła.



„The Vast Of Night”

Pod koniec lat pięćdziesiątych, młody operator centrali Fay i charyzmatyczny DJ Everett odkrywają dziwną częstotliwość dźwięku, która może zmienić na zawsze ich małe miasto.



„Emma”

Emma większość czasu spędza na swataniu ludzi, których spotyka na swojej drodze, ale sama nie chce wychodzić za mąż. A przynajmniej nie prędko.



„Asystentka”

Absolwentka koledżu otrzymuje wymarzoną pracę przy produkcji filmów. Postępując zgodnie z zasadami, staje się coraz bardziej świadoma wszelkich nadużyć i podejrzanych zachowań.



„Bacurau”

Opowieść o odchodzeniu i umieraniu światów - tych najmniejszych lokalnych społeczności. Tytułowe, fikcyjne Bacurau dosłownie znika z mapy po śmierci swojej sędziwej przywódczyni Carmelity. Ale twórcy nie skupiają się na wyjaśnieniu tego dziwnego zjawiska, lecz zajmują kreowaniem niezwykłej atmosfery i piętrzeniem fabularnych szaleństw.



„Polowanie”

Dwunastu nieznajomych budzi się na polanie. Nie wiedzą, gdzie są, ani jak się tam dostali. „Polowanie” opowiada o uprzywilejowanej grupie społecznej, która – jak wskazuje sam tytuł – poluje na mniej zamożnych ludzi, dla sportu.



„Never Rarely Sometimes Always”

17-letnia Jesienna Callahan odkrywa, że jest w 10 tygodniu ciąży. Chociaż od razu chce przerwać ciążę, otrzymuje literaturę na temat adopcji i pokazany jej zostaje film antyaborcyjny. Po zdaniu sobie sprawy, że nie jest w stanie dokonać aborcji w Pensylwanii bez zgody rodziców, próbuje wywołać poronienie. Kiedy te metody zawodzą, zwierza się swojej kuzynce Skylar, że jest w ciąży. Kradną gotówkę ze sklepu spożywczego, w którym pracują, i kupują bilety do Nowego Jorku.



„The Personal History of David Copperfield”

W główną rolę w filmie Armando Iannucci'ego wciela się Dev Patel, znany z hitów takich jak „Slumdog. Milioner z ulicy” (2008), „Lion. Droga do domu” (2016), czy serialu „Newsroom” (2012-2014). „David Copperfield” to ósma powieść Charlesa Dickensa. Jako książka ukazała się w 1850 roku. Aktorzy, którzy wcześniej wcielali się w tę rolę, zazwyczaj byli biali – przykładem może być Daniel Radcliffe, znany z „Harry'ego Pottera”, który zadebiutował jako młody Copperfield w adaptacji BBC w 1999 roku. W filmie oprócz Deva Patela występują także: Peter Capaldi, Rosalind Eleazar, Tilda Swinton, Nikki Amuka-Bird i Benedict Wong.



„Pięciu braci”

Film nagrodzonego Oscarem Spike'a Lee. Czterech czarnoskórych weteranów — Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) i Melvin (Isiah Whitlock, Jr.) — wraca po latach do Wietnamu. Wraz z synem Paula (Jonathan Majors) wyrzuszają na poszukiwania szczątków swojego dowódcy (Chadwick Boseman) oraz ukrytego skarbu, a po drodze muszą stawić czoła ludziom i siłom natury, mierząc się zarazem z pokłosiem wiecznie żywej wojny w Wietnamie. Obraz oglądać można na Netflix.

