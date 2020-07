Pamiętacie bajkę „Flinstonowie”? A jej bohaterów? Mamy dla was QUIZ

Chociaż może ciężko w to uwierzyć „Flinstonowie” zadebiutowali na ekranach amerykańskich telewizji w 1960 roku! Tak, to prawie 60 lat temu. W Polsce była to bardzo popularna produkcja i chyba każdy z nas ją zna. Jak dobrze? Sprawdźcie to, rozwiązując quiz.

QUIZ:

Quiz z bohaterów bajki „Flintstonowie”. Sprawdź, czy ich pamiętasz! Akcja serialu „Flinstonowie” toczy się w prehistorycznym mieście o nazwie Skalisko. Głównymi bohaterami filmu są rodzina Flintstonów i rodzina Rubble'ów. Serial jest oparty na sitcomie „The Honeymooners” – pierwowzorze polskich „Miodowych lat” .