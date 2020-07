QUIZ wiedzy o serialu „Ty” Netfliksa. Odpowiedz na 10 pytań

QUIZ:

Quiz wiedzy o serialu „Ty” Netfliksa. Sprawdź, ile pamiętasz

O czym jest serial „Ty”?

W pierwszym sezonie „Ty” inteligentny księgarz Joe Goldberg traci głowę dla początkującej pisarki Beck i konsekwentnie wciela w życie plan, który pozwoli mu się do niej zbliżyć. Wkrótce jego zauroczenie przeradza się w obsesję. W drugim sezonie nowy Joe czyli Will Bettelheim przyjechał do Los Angeles, by zrobić sobie przerwę. Tutaj próbuje zacząć żyć od nowa, jednak przeszłość znów daje o sobie znać. Na jego drodze staje piękna Love, która jak się potem okaże ma za sobą trudną przeszłość a jej więzi rodzinne można określić jako wyjątkowo skomplikowane.

Będzie kolejny sezon serialu „Ty”?

Już w styczniu Netflix potwierdził, że szykuje kolejny sezon popularnego serialu. Jeszcze nie wiadomo jednak, kiedy na platformie pojawią się premierowe odcinki serialu „Ty” .

