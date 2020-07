Uczestniczka „Ślubu od pierwszego wejrzenia” urodziła. Pokazała zdjęcie córeczki

„Moje dziewczyny. Obie dzielne i takie ahhhh moje. 3 dni temu nasz świat ponownie się odmienił za sprawą naszej małej księżniczki. Dzisiaj nadszedł czas abyśmy już wszyscy razem mogli się cieszyć naszą nową codziennością” – napisał Adrian Szymaniak w piątek 10 lipca. W dalszej części podziękował za opiekę medyczną. „Jak w ubiegłym roku tak i dzisiaj pragnę serdecznie podziękować całemu zespołowi oddziału Ginekologii i Położnictwa Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie za opiekę, profesjonalizm i atmosferę jaka tam panuje‼️ W czasach epidemiologicznych obostrzeń i restrykcji jakie dzisiaj panują, wiedziałem, że moja żona jest pod najlepszą opieką” – czytamy dalej.

„Wyruszyliśmy w kolejną nieznaną, piękną drogę w naszym życiu”

Wpis w mediach społecznościowych opublikowała także szczęśliwa mama. „Mimo że do domu ze szpitala jest może jakieś 20 minut, to mam wrażenie że właśnie wyruszyliśmy w kolejną nieznaną, piękną drogę w naszym życiu! Zdrowa i silna Kruszynka pojechała poznać swojego braciszka i w końcu poprzytulać się do kochanego tatusia! Jestem przepełniona szczęściem i ogromną miłością do tego maleństwa! Moje serce po raz kolejny stało się dwa razy większe" – napisała. Anita, którą telewidzowie znają z programu „Ślub od pierwszego wejrzenia” także podziękowała personelowi szpitala za opiekę oraz internautom za płynące gratulacje.