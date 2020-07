„Fakt”: Gwiazda „Przyjaciółek” ma koronawirusa. Wstrzymano produkcję serialu

Jak przekazał „Fakt”, zakażona jest jedna z głównych gwiazd „Przyjaciółek”. Przypomnijmy, w polsatowskim serialu grają takie aktorki jak Joanna Liszowska, Małgorzata Socha, Anita Sokołowska i Magdalena Stużyńska. Nie podano jednak do publicznej wiadomości nazwiska zakażonej osoby. – Na razie plan zawieszono do końca tygodnia. Wszyscy, którzy pracują w „Przyjaciółkach”, muszą się teraz przebadać na obecność koronawirusa. W czwartek powinniśmy już wiedzieć, czy ktoś zaraził się od naszej gwiazdy, kiedy i w jakim składzie ewentualnie będziemy mogli wrócić na plan – powiedziała w rozmowie z dziennikiem osoba z produkcji serialu. Co na to sami zainteresowani? „Fakt” nie uzyskał komentarza od żadnej z gwiazd. – Nie chcę się na ten temat wypowiadać – powiedziała Anita Sokołowska.

Najnowsze dane na temat koronawirusa

W poniedziałek 13 lipca po godz. 10:30 Ministerstwo Zdrowia przekazało najnowsze informacje o epidemii koronawirusa w Polsce. Nowe, potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą województw: mazowieckiego (72), śląskiego (65), podkarpackiego (62), małopolskiego (38), wielkopolskiego (20), łódzkiego (18), lubelskiego (8), lubuskiego (5), świętokrzyskiego (3), warmińsko-mazurskiego (2), zachodniopomorskiego (2), pomorskiego (2), dolnośląskiego (1) i opolskiego (1).

Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce od początku epidemii wzrosła do 38 190. Zmarło kolejne pięć osób. To 62-letnia kobieta z Tych, 71-letni mężczyzna i 77-letni mężczyzna z Raciborza, 70-letni mężczyzna ze Starachowic, 70-letnia kobieta z Grójca. Wszystkie te osoby miały choroby współistniejące. Bilans ofiar śmiertelnych wzrósł do 1 576.