Qczaj o wyniku wyborów: Obudziłem się w kraju, w którym lepiej być pijanym pedofilem, niż gejem

Wybory prezydenckie wywołały mnóstwo emocji nie tylko wśród kandydatów i ich sztabów, ale również wielu polskich gwiazd. Zarówno przed, jak i po głosowaniu media społecznościowe zaroiły się od politycznie zaangażowanych wpisów autorstwa rodzimych celebrytów. Daniel Qczaj, trener fitness oraz uczestnik "Tańca z Gwiazdami" zamieścił na Instagramie emocjonalne wideo.

33-latek kilka miesięcy temu wyznał, że jest osobą homoseksualną, a w dzieciństwie padł ofiarą pedofila. Komentując wynik II tury wyborów prezydenckich nawiązał do ułaskawienia przez Andrzeja Dudę mężczyzny, który w przeszłości wielokrotnie wykorzystywał seksualnie swoją córkę (będąc pod wpływem alkoholu). – Ja sobie poradzę, zawsze sobie radziłem, bez względu na to, jaka była władza. Najbardziej przerażające jest dla mnie to, że dziś obudziłem się w kraju, w którym lepiej być pijanym pedofilem (bo dostaniesz ułaskawienie od prezydenta) niż gejem, niż kimś, kto kocha. To jest najstraszniejsze – ocenił.

„To jest przerażające, bo baba ma dwójkę dzieci”

– Na moje oburzenie, że Duda jest moim prezydentem i ułaskawił pedofila, dostaję odpowiedź od matki: Jakiego pedofila ułaskawił, po co powielać takie głupoty, facet odbył karę i jego rodzina poprosiła o zniesienie zakazu zbliżania się, bo im pomaga finansowo. Chcą normalnie się kontaktować. Rozumiesz to? To jest przerażające, bo baba ma dwójkę dzieci. I kazałem jej sobie wyobrazić, jak jakiś facet, albo ich ojciec, wkłada im ręce w gacie, gwałci je i bije po twarzy, czy sobie wyobraża wybaczyć takiemu chłopu – kontynuował Qczaj.

W ocenie trenera nie da się wybaczyć komuś, kto zrobił krzywdę dziecku. – Postanowiłem udostępnić to nagranie, żeby pokazać, jak czują się niektóre osoby, jak czuje się w tym kraju człowiek, który był zgwałcony przez pedofila i który idzie na terapię, żeby każdego dnia radzić sobie z życiem – podsumował.

