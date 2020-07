Piotr Kraśko dołącza do zespołu „Faktów” TVN i TVN24. „To wielki zaszczyt"

We wtorek 14 lipca Biuro Prasowe TVN Discovery Polska w opublikowanym komunikacie poinformowało, że w lipcu do zespołu „Faktów” TVN i TVN24 dołącza Piotr Kraśko, który dotychczas był gospodarzem „Faktów z zagranicy” w TVN24 BIS i współprowadził weekendowe wydania „Dzień Dobry TVN”. Jeszcze w lipcu dziennikarz poprowadzi główne wydania „Faktów” TVN i „Faktów po Faktach” w TVN24. – To wielki zaszczyt dołączyć do tak fantastycznej ekipy, którą od lat szczerze podziwiam – powiedział Piotr Kraśko. – Wierzę, że to początek niezwykłej zawodowej przygody i najwspanialszego dziennikarskiego wyzwania – dodał.

Piotr Kraśko – kariera zawodowa

Piotr Kraśko pracował jako korespondent Telewizji Polskiej w Brukseli, Rzymie i Waszyngtonie. Od 2008 roku prowadził główne wydanie „Wiadomości”, a w latach 2012-2016 był ich redaktorem naczelnym. W TVN24 i TVN24 BIS prowadził autorskie programy oraz wieczór wyborczy podczas amerykańskich wyborów prezydenckich w 2016 roku.

Justyna Pochanke odchodzi z TVN

W poniedziałek 13 lipca ze stacją TVN pożegnała się Justyna Pochanke. „Nie planowałam tego, ale takie nieplanowane decyzje są najuczciwsze. A to jest moja decyzja. Chciałam się z Wami pożegnać" – napisała w mailu do pracowników „Faktów" i TVN 24. Zacytowaną treść dokumentu przytoczył jako pierwszy serwis Press.pl. Branżowy portal nie przekazał szczegółów dotyczących decyzji Justyny Pochanke.

