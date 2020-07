Partnerka Michała Wójcika zachorowała na raka. „Teraz liczy się nie tylko czas, ale i każda złotówka”

„Całe życie pomagałem, dziś wyciągam rękę i proszę o pomoc was. Moja Jani zachorowała – ma raka. Ale rak to nie wyrok i chcemy podjąć z nim walkę. Dziś proszę was o pomoc, o fundusze na pobyt dla niej w klinice. Liczy się każda chwila i każdy grosz. Bardzo was proszę o pomoc” – powiedział Michał Wójcik na nagraniu zamieszczonym w sieci na początku lipca.

Zbiórka środków na leczenie ukochanej Michała Wójcika przeszła wszelkie wyobrażenia pary. W ponad tydzień udało się zebrać wymaganą kwotę, a sama zainteresowana podziękowała wszystkim darczyńcom. „Kochani, nieoceniona jest pomoc i wsparcie, które dostałam. Uwielbiam dawać, ale z przyjmowaniem mam wyzwanie. Choroba pokazała, że jestem człowiekiem małej wiary. Wy sprawiliście, że chcę się zmienić na lepsze, że zaczynam wierzyć” – napisała partnerka gwiazdora kabaretu Ani Mru-Mru. Kabareciarz odczytał list ukochanej w programie „Pytanie na śniadanie”.

„Teraz liczy się nie tylko czas, ale i każda złotówka”

Przyjaciel Wójcika poinformował, że w tym trudnym momencie życia kabareciarza, pojawiły się nowe wyznania zawodowe. – Zaczynamy realizację kilku nowych projektów i zaległych produkcji. Musimy pracować, żeby mieć stałe źródło dochodu, bo teraz liczy się nie tylko czas, ale i każda złotówka potrzebna na leczenie Jani – cytuje wypowiedź mężczyzny Plejada.pl.

