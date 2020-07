Ujawniono listy Johnny'ego Deppa do lekarza. Pisał o Amber Heard

Chociaż początkowo to Amber Heard jawiła się jako jedyna ofiara przemocy w małżeństwie z popularnym aktorem, to ostatnie zeznania Johnny'ego Deppa rzucają nowe światło na konflikt między małżonkami. Z jego zeznań wynika, że była żona w 2015 roku zaatakowała go rozbitą butelką, ucinając mu w ten sposób opuszek palca.

Teraz zagraniczne media informują o listach, jakie ujawniono w trakcie rozprawy sądowej. Depp zwracał się w nich do swojego lekarza, dr. Davida Kippera. „Ma obsesję na punkcie samej siebie. Co jest o wiele ważniejsze. ona jest tak cholernie ambitna” – pisał Depp o Heard w wiadomości cytowanej przez portal Page Six. „Jest tak zdesperowana, by odnieść sukces i sławę. Prawdopodobnie dlatego ze mną się związała” – dodawał aktor podkreślając, że żałuje związania się ze wspomnianą kobietą. Heard miała także ciągle poniżać Deppa, obrzucając go obelgami.

Amber Heard uderzyła Johnny’ego Deppa?

Przypomnijmy, w marcu prawnicy Johnny'ego Deppa ujawnili nagranie, na którym Amber Heard przyznaje się do uderzenia męża. Treść trwającego kilka minut nagrania opublikował portal Daily Mail. Amber Heard miała uderzyć męża drzwiami. Uderzenie miało być na tyle mocne, że aktor się przewrócił. – Potem wstałem i nawet nie pamiętam, czy powiedziałem, to znaczy, pewnie powiedziałem: „co do chol***?”, ponieważ zostałem uderzony w głowę pier******* kantem drzwi. I potem wstałem, a ty mnie uderzyłaś – mówi Johnyy Depp na nagraniu. – Nie zrobiłam tego, żeby cię uderzyć. Nie zrobiłam, przysięgam. To nie była moja intencja. Pamiętam, że drzwi otarły moje palce, zareagowałam. Nie miałam zamiaru cię uderzyć. Mogłam to zrobić przez przypadek – odpowiedziała Amber Heard.

– Nie chciałaś uderzyć mnie drzwiami w głowę, ale chciałaś uderzyć mnie pięścią w szczękę? – zapytał Depp. – Tak, chciałam cię uderzyć, ale nie zrobiłam tego z drzwiami – odpowiedziała kobieta po czym przeprosiła męża. Amber Heard przekonuje, że dowód ujawniony przez prawników Deppa „fałszywie przedstawia to, co się naprawdę wydarzyło”.

