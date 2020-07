Uczestnik programu TVP ucierpiał przez powódź. Teraz prosi o pomoc

Link do zbiórki w serwisie zrzutka.pl udostępniła Marta Manowska, czyli prowadząca programy takie jak „Rolnik szuka żony”, „Sanatorium miłości” czy „Ośmiu wspaniałych”. Akcję organizuje Łukasz Stec, czyli uczestnik ostatniego ze wspomnianych programów, który ucierpiał podczas powodzi. „Gdy człowiek ma dwie ręce i nogi powinien cieszyć się życiem. Gdy jednak w ciągu minuty jest na skraju życia i śmierci, bo ratując bliską osobę omal nie zostaje wciągnięty przez rwącą rzekę, w sekundę przewartościowuje swoje życie i nagle jakby wszystko poza tym, że się udało, przestaje mieć znaczenie” – napisał.

„Po każdej katastrofie trzeba zacząć dalej żyć”

Stec zaznaczył, że „po każdej katastrofie trzeba zacząć dalej żyć” , jednak jest to trudne bez pomocy „osób o dobrych sercach” . „Nawarstwiający się stres i negatywne myśli tylko potęgują uczucie beznadziei i bezsilności” – przyznał podkreślając, że nie wstydzi się faktu, iż obecnie potrzebuje pomocy. „Jedyny środek transportu został doszczętnie zalany, a był on właściwie moim jedynym łącznikiem z synem o którego to toczyłem boje i walczyłem ostatnimi czasy” – dodał.

Uczestnik „Ośmiu wspaniałych” chce uzbierać pieniądze na zakup samochodu, a pozostałe pieniądze ze zbiórki przeznaczy na odnowienie wszystkiego, co w jego 30-arowym gospodarstwie zniszczyła woda. Stec chce zebrać 10 tys. złotych, a jak do tej pory (godz. 15:40 w środę 15 lipca) udało mu się zgromadzić niemal połowę tej kwoty.

